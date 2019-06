Zwaaiende Opa Jan van de Vijfhuizerdijk overspoeld met kaarten

VIJFHUIZEN - De 91-jarige Jan Gladon, die altijd vanachter zijn raam aan de Vijfhuizerdijk naar voorbijgangers zwaait, heeft inmiddels 263 'beterschapskaarten' ontvangen. Hij is opgenomen in een zorgcentrum in Haarlem en zijn zoon Ronald deed een oproep aan iedereen om zijn vader een kaartje te sturen.Jan mist zijn uitzicht in het zorgcentrum. Normaal kijkt hij uit over de Ringvaart en zwaait hij naar alle wielrenners en wandelaars die langs zijn huis komen. Hij is daarom bij veel sporters ook een bekend gezicht, de trouwste supporter langs de Ringvaart.OproepRonald had een A4'tje op het raam opgehangen met daarop een uitleg waarom zijn vader niet meer achter het raam zat. Namens Jan bedankte hij ook iedereen die wel eens naar zijn vader gezwaaid had, want het is nog maar de vraag of Jan nog wel naar huis terug kan komen. Hij is namelijk erg slecht ter been. Ronald verzocht daarom ook alle voorbijgangers om zijn vader een kaartje sturen, zodat hij er snel weer bovenop komt en op die manier toch weer een beetje contact heeft met de passanten van de Vijfhuizerdijk.KaartjeMis je Jan ook langs de Ringvaart en wil je hem nog een kaartje sturen, dan kan dat uiteraard. Het adres is: Zorgcentrum Schoterhof, Plesmanplein 10, 2024 HT Haarlem.