Gemeente kapt met 2 ton kostende Citytrees en wil bomen planten

Ongeveer anderhalf jaar hebben de acht 'Citytrees' het volgehouden. De muren van mos van 16 vierkante meter zouden evenveel lucht moeten zuiveren als 275 bomen. Maar in de praktijk pakte het project van twee ton net iets anders uit.



De groene schermen werden aan de straatkant geplaatst en zouden de vele uitlaatgassen moeten zuiveren. Het wetenschappelijk bewijs voor de werking van de natuurlijke luchtfilters was al 'bijzonder mager', concludeerde een hoogleraar luchtkwaliteit van de Wageningen University.



Een andere hoogleraar noemde de mosmuren 'afleidingsmanouvres' voor het echte probleem van vervuiling. Het effect op de luchtkwaliteit zou minimaal zijn.



Symptoonbestrijding

Zelfs toenmalig wethouder Pieter Litjens was niet overtuigd van de zuiverende werking van de 'bomen'. Bij de onthulling al zei Litjens dat de Citytrees geen definitieve oplossing waren en dat ze symboolbestrijding zijn. Naar verloop van tijd werd het groene mos dor en sloeg het bruin uit. Er werden beschermende doeken opgehangen die tevens het zicht op het verdorde mos ontnamen.



Negatief advies

Nu heeft het stadsbestuur besloten de zuiverende groene muren weg te gaan halen. Adviseurs van de Wageningen Universiteit en de GGD Amsterdam hebben een negatief advies gegeven.



De gewenste verschoning van de lucht van 10 tot 20 procent wordt bij lange na niet gehaald, zelfs niet als er dubbel zoveel komen te staan.



De leverancier zal de groene schermen binnenkort weghalen. Er wordt nu onderzocht of er bomen voor in de plaats kunnen komen.

Reacties

03-06-2019 14:44:30 De Paus

S Het is weer Amsterdam, waar de burgers zich blauw betalen aan belastingen. Ja, en waar gaat al dat geld heen? Naar de Citytrees en andere onzinnige projecten.

03-06-2019 16:54:30 zekerlezen

Actief lid

Bomen hebben helaas een groeitijd van 6-10 jaar.

03-06-2019 18:09:52 De Paus

Oudgediende



Maar nu de metro er dan eindelijk is, ben ik er wel blij mee. Je komt eigenlijk op geen andere manier meer door de stad. Niet met de auto, niet met de autobus, die op veel plaatsen net zo vast zit in de file als de auto, en fietsen is in deze stad ook veel te gevaarlijk.

03-06-2019 19:21:17 allone

Oudgediende



Ik neem ook liever de metro dan de bus. Tram gaat ook nog wel, afhankelijk van waar je heen moet.

Ik neem ook liever de metro dan de bus. Tram gaat ook nog wel, afhankelijk van waar je heen moet.

En fietsen is idd ook niet minder gevaarlijk dan vroeger; weliswaar zijn er meer fietspaden, maar ook veel meer fietsers, en scooters, enz.. die niet altijd goed opletten en overal kris kras doorheen en langs rijden, liefst terwijl ze op hun smartphone kijken / muziek luisteren / .. .

03-06-2019 20:07:36 botte bijl

Stamgast



@De Paus :

die Wiebes is inderdaad een malle kwiebes

@allone :

dat van die bussen heb ik ook, maar alleen in Amsterdam, waar ze bij stadsbussen al zo lang als ik weet alles doen om ze zo lullig mogelijk te maken die Wiebes is inderdaad een malle kwiebesdat van die bussen heb ik ook, maar alleen in Amsterdam, waar ze bij stadsbussen al zo lang als ik weet alles doen om ze zo lullig mogelijk te maken

03-06-2019 21:49:35 Emmo

Oudgediende



Het is altijd makkelijk uitgeven van andermans centen.

