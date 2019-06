Deze vrouw wil bestuurders doen vertragen met skeletten

Een Amerikaanse vrouw uit Oregon heeft een manier gevonden om roekeloze bestuurders te doen vertragen in gevaarlijke bochten. Ze zet skeletten langs

.. en toen werden de roekeloze bestuurders afgeleid in een gevaarlijk bocht?

Ik snap het idee wel, maar het is gewoon gestoord.

02-06-2019 16:03:17

zekerlezen

Actief lid

WMRindex: 114

OTindex: 3



Kijk, ik heb ook al daarmee problemen gehad in de VS. De massa's doen het. Zien ze een voetganger langs de weg van een provinciale weg naderen, mindert geen een deugniet zijn vaart. Sommigen rijden zelfs harder.

Kan mij goed voorstellen dat je er schoon genoeg van krijgt.



Deze vrouw is slim. En vrouwen zijn oha zorgzamer. Mijn lof aan haar.