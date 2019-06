Rietje (80) voor het eerst de weg op met opgevoerde snorscooter: 'Ik heb hem gemist!'

Rietje vond het maar een 'kolerebende', toen ze hoorde dat ze met haar snorscooter de rijbaan op moest. Toch moest zij er ook aan geloven en vandaag ging ze voor het eerst met een opgevoerde scooter de weg op.



Rietje had net een paar jaar een nieuwe snorscooter toen het nieuws naar buiten kwam dat juist die naar de rijbaan moesten. De 80-jarige Amsterdamse zag dat niet zitten, maar probeerde het wel.



Voordat Rietje als vanouds weer met haar snorscooter op pad kon, moest het voertuig worden gekeurd en opgevoerd naar 50 kilometer per uur. En dat is niet zomaar gepiept; de brommer moest eerst worden gekeurd bij het dichtstbijzijnde keuringspost van de RDW en dat is in Lelystad. De kosten voor de keuring: 385 euro. Daarbij kwamen nog de transportkosten van het voertuig, bij elkaar een kostenpost van ongeveer 550 euro.



Tim Blank van Actiegroep Fietspad schoot te hulp: 'De kosten waren buitensporig naar mijn mening, bijna 600 euro. Wij hopen dus dat de RDW ook een testlocatie gaat openen in Amsterdam.'



Volgens de RDW was er lange tijd onvoldoende animo voor dit soort keuringen en zagen ze geen reden om het aantal locaties uit te breiden, maar daar komen ze nu van terug. De RDW laat aan AT5 weten vanaf september te beginnen met een keuringslocatie in de stad.



Daarnaast loopt er vanuit de actiegroep een petitie om de keuringskosten omlaag te krijgen. Deze petitie wordt 13 juni aangeboden aan de Tweede Kamer. Rietje lijkt na haar eerste ritje op de weg zeer tevreden te zijn met haar opgevoerde snorscooter: 'Ja heerlijk, ik heb hem gemist!'

Reacties

02-06-2019 10:28:31 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.804

OTindex: 70.634

Ben ik blij dat mijn brommertje makkelijk de 55 haalt!

02-06-2019 20:58:00 Cubbie

Senior lid

WMRindex: 271

OTindex: 8

Wnplts: Eindhoven

Ik heb het altijd verschrikkelijk gevonden. Ik geef toe dat ik mijn scooters vroeger altijd behoorlijk opvoerde hoor. Harder als een km of 80 / 90 per uur hoefden ze van mij echt niet te kunnen. Maar met al het stuk ongeduld op de weg voel je je echt niet veilig als fragiel scooter rijdertje.



Iedereen heeft haast als jij daar met 45 per uur tussen die auto's gaat rijden, wil elke auto je koste wat kost inhalen. En gaat dat even niet, gaan ze op die toeter hangen alsof jij ineens op magische wijze harder kan gaan rijden. Dan maar liever de boel opvoeren zodat je gewoon overal (behalve de snelweg) met het verkeer mee kan rijden.



Nou moet ik ook wel eerlijk zeggen dat ik er nooit op aangehouden was hoor. Zelfs niet wanneer er politie vlak naast me reed. Zolang je maar gewoon normaal doet en niet zo overdreven hard gaat rijden wanneer dat niet nodig is, denk ik dat velen er echt niet zo'n probleem van maken.

02-06-2019 21:59:22 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 38.883

OTindex: 20.672

@Cubbie : Vele politie-agenten zijn ook jong geweest en hebben zelf precies hetzelfde gedaan.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: