Inbreker klaagt over bewoner die hem buiten westen sloeg

WIJCHEN– De officier van justitie had vandaag geen medelijden met een 48-jarige verdachte die klaagde dat een bewoner hem bij een inbraak aan de Celsiusstraat in Wijchen buiten westen had geslagen. Hij eiste anderhalf jaar cel tegen hem voor deze en nog een inbraak in Nijmegen.



De dochter van de bewoner kwam die 14 de februari thuis en zag dat de deur naar de achtertuin openstond. Ze belde haar vader. Hij kwam meteen, zag de inbreker en blokkeerde hem de weg.



De inbreker sprong met zijn knie vooruit op hem af, aldus de bewoner bij de politie, en gaf hem een vuistslag in zijn nek. Daarop gaf hij een klap terug. Zijn dochter ondersteunt het relaas van haar vader.



Hersenschudding, gebroken rib en kapot oor

Maar volgens de verdachte is het helemaal niet zo gegaan. Hij heeft een hersenschudding opgelopen, een gebroken rib, gekneusde ribben en zijn oor was kapot, vertelde hij. ,,En dan verklaart meneer dat hij me maar één klap heeft gegeven.” Hoe het wel is gegaan, kan hij zich niet herinneren.



,,Ik ben gelijk knock-out geslagen.” Hij weet ook niet of hij heeft ingebroken. De politie vond horloges in zijn zakken, die van de bewoner waren.



Tijdens verlof op inbrekerspad

De verdachte, die vastzit en geen woonadres heeft, kwam al vele malen eerder met politie en justitie in aanraking. Hij heeft eerder een isd-maatregel gehad. Dat betekent dat hij voor twee jaar naar een inrichting voor stelselmatige daders ging, met de mogelijkheid een behandeling te ondergaan.



Hij onderging ook daadwerkelijk een behandeling, maar nog tijdens zijn verlof ging hij op inbrekerspad in Nijmegen, zo luidt de verdenking.



De reclassering ziet geen mogelijkheden voor nog verdere begeleiding. Reden voor de officier van justitie om kaal te willen afstraffen. De raadsvrouw ziet geen bewijs dat haar cliënt geweld heeft gebruikt. De bewoner daarentegen heeft in haar ogen zoveel geweld gebruikt dat het moet leiden tot strafvermindering. ,,Mijn cliënt is in mekaar gerost”, zei ze.



De dochter van de bewoner zou ook hebben verklaard dat haar vader aan het doordraaien was en de politie trof de inbreker buiten bewustzijn aan. De officier vond dat de bewoner ‘terecht enig geweld’ gebruikte nadat hij door de inbreker was aangevallen.

Reacties

31-05-2019 08:17:18 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.093

OTindex: 69.987

Tja, dan denk ik, 'risico van het vak'.. misschien moet deze inbreker zich laten omscholen.

Ik zeg niet dat het goed dat deze bewoner geweld gebruikt heeft.. maar begrijpelijk is het wel.

31-05-2019 08:40:44 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 71.718

OTindex: 31.197



ooit in de Bijlmer kreeg ik van een man te horen dat ik 'een heel lelijk woord' gebruikte

toen wees ik hem er 'fijntjes' op dat hij probeerde mijn tas af te pakken, en tegelijk gaf ik hem een flinke schop tegen zijn schenen, zodat hij schrok en mijn tas weer los liet....

hij wist mijn naam en adres niet, dus ik ben geen moment bang geweest voor een aangifte wegens belediging, de enige schade was dus dat ik die handtas verving voordat hij kapot of lelijk was, gewoon omdat ik de creaps kreeg bij het idee dat die vent aan de riem had gezeten laat ik maar niets zeggen van die bewonerooit in de Bijlmer kreeg ik van een man te horen dat ik 'een heel lelijk woord' gebruiktetoen wees ik hem er 'fijntjes' op dat hij probeerde mijn tas af te pakken, en tegelijk gaf ik hem een flinke schop tegen zijn schenen, zodat hij schrok en mijn tas weer los liet....hij wist mijn naam en adres niet, dus ik ben geen moment bang geweest voor een aangifte wegens belediging, de enige schade was dus dat ik die handtas verving voordat hij kapot of lelijk was, gewoon omdat ik de creaps kreeg bij het idee dat die vent aan de riem had gezeten

31-05-2019 09:10:29 zekerlezen

Actief lid

WMRindex: 105

OTindex: 2

"Dat betekent dat hij voor twee jaar naar een inrichting voor stelselmatige daders ging, met de mogelijkheid een behandeling te ondergaan."



Kijk, ik heb wel medelijden met drugsverslaafden die hun leven weer op de rails willen krijgen, maar dit is de beste behandeling die je kunt krijgen. Voor ons allen dan. En misschien niet voor zijn verslaving, maar wel voor zijn criminaliteit.

31-05-2019 09:24:30 zekerlezen

Actief lid

WMRindex: 105

OTindex: 2

Maar goed, geweld tegen iemand die de fout in gaat, en dan zulke zware gevallen ervan, is nooit goed te praten. Het is niet proportioneel. En ik geloof niet echt de lezing van de vader, klinkt te toevallig allemaal. Als je hem de vrije gang naar buiten blokkeert, mag hij je toch met geweld aanraken om zich vrij te werken? En natuurlijk is de dochter geen onpartijdige getuige.



Nadeel is dat de inbreker volgende keer met een pistool te werk gaat.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: