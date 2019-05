Poepende kluiskraker steelt complete weekomzet én personeelsfooi bij De Nachtwacht in Meppel

Eigenaresse Liset Sieben (31) van Diner Café De Nachtwacht in Meppel zal volgende keer wel twee keer nadenken voordat ze weer een onbekende bezoeker van het toilet gebruik laat maken. Maandag stal een man binnen tien minuten de complete kluis leeg, zonder dat iemand het doorhad. ,,Hij zei na afloop doodleuk dat het toiletbezoek wat langer had geduurd omdat ie moest poepen.”



,,We hebben een restaurant op de begane grond en de eerste verdieping", vertelt Sieben. ,,Toen deze man maandagavond binnen kwam en vriendelijk vroeg of hij van het toilet gebruik mocht maken, zochten we daar niks achter en lieten hem naar boven lopen, naar de toiletten. Omdat het maandag was, was het niet zo druk en dus was er boven niemand aan het werk. We hadden er dus totaal geen zicht op dat hij doorgelopen is naar de zolderverdieping waar de personeelsruimte en het kantoor zit en waar de kluis staat.”



De man bleek de deur naar de personeelsruimte geforceerd te hebben en uit de tas van één van de personeelsleden de kluissleutel te hebben gegraaid. ,,Daarmee heeft ie de kluis opengemaakt, de weekomzet, de fooienpot en nog een envelop met geld gepakt.”



Daar kwam Sieben echt pas later die avond achter. ,,De man kwam na tien minuten beneden, verontschuldigde zich dat het wat langer had geduurd omdat ie moest poepen en vroeg of ie nog iets moest betalen. Daarna vertrok ie. Pas toen we de kas op gingen maken, ontdekten we dat de kluis leeg was.” Maar dus niet opengebroken. Iets wat de politie ook direct opmerkte: is er een personeelslid bij betrokken? ,,Vreselijk om daarover na te moeten denken", zegt Sieben. ,,Gelukkig bleek al snel dat daar geen sprake van was bij ons.”



Nadat ze foto's en haar relaas deelde op Facebook om mede-ondernemers in Meppel te waarschuwen, kwamen er namelijk van alle kanten reacties. ,,En niet enkele, maar echt tientallen reacties en vergelijkbaar fotomateriaal van ondernemers uit het hele land", zegt ze. ,,De man is herkend inmiddels. Het blijkt een echte professional te zijn die al heel lang zijn slag weet te slaan in heel Nederland.”



Een schrale troost, want hoewel Sieben verzekerd is, zijn er geen braaksporen. ,,Hij heeft de sleutel gebruikt die in het pand aanwezig was en de kluis weer netjes afgesloten én de sleutel terug in de tas gelegd. Dus is al dat geld nu weg. Gelukkig gaan we wekelijks naar de bank maar in die envelop zaten de reserveringen van verkochte dinerbonnen. Pas als die worden ingeleverd, halen we het geld uit de envelop om bij de omzet te tellen. Daar zit dus van enkele jaren geld in en dat zijn we echt kwijt. Daar hebben we het weekend keihard voor gewerkt dus. En waarschijnlijk moeten we daar komend weekend en het weekend daarop ook keihard voor werken om dat in te halen.”



Hoewel de man dus herkend is, is hij nog niet opgepakt. ,,Maar goed, dat geld is dan natuurlijk allang weg, dat zien we niet meer terug.” Haar stille hoop is nu dat al die mensen die meelevend hebben gereageerd nu allemaal bij haar komen dineren. ,,Dan kunnen we het weer een beetje terugverdienen.”

