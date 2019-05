29-05-2019 23:35:11

@Mamsie :

: Het lijkt me toch héél erg vreemd dat hij een enorm eind door Duitsland reed en nergens iets in het Italiaans las op verkeers- en reclameborden.

Als hem dát niet opgevallen is, heeft hij toch een enorm hiaat in zijn waarnemingsvermogen.

Misschien was ie afgeleid, er zijn voldoende maffe mensen uit de huidige tijd die ook helemaal blindelings hun gps volgen hoor, zonder op te letten op de omgeving.Er was zelfs een vrouw die letterlijk een rivier in reed omdat haar gps haar de verkeerde weg wees.Waarschijnlijk werd het oudje wijsgemaakt/verkeerde in het misverstand dat je gps zonder meer letterlijk moet geloven.Kan mij het wel voorstellen, en als je boven de 80 bent, is je oplettingsvermogen sowieso drastisch verlaagd.