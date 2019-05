Jongen (10) magneetvist een pistool op:

KUDELSTAART - Als Ruud Kleijn gisteren zijn zoontje Donny meeneemt om te magneetvissen in de Westeinderplassen, blijkt hij een waar talent te hebben voor de sport. Binnen de kortste keren hengelt de 10-jarige jongen een heus pistool op.



"Holy shit, nee dit kan echt niet! What the hell?", reageert Donny als hij het pistool ziet. "Ik word helemaal parra", voegt hij eraan toe. Vader Ruud filmde het tafereel.



Ruud heeft al vaker een pistool gevonden en weet precies wat ze moeten doen: "Ik heb al twee pistolen, een plastic zak met magazijnen en een granaat naar boven gehaald. Je moet het pistool terug in het water leggen en de politie bellen. Ze komen dan met een wapenexpert. Dat gebeurt via een hele procedure. Er zouden nog vingeradrukken op kunnen zitten", vertelt hij aan NH Nieuws.



Het verbaast de magneetvisser niks dat ze uitgerekend hier een pistool vinden: "Het is een beetje een afgelegen plekje. Er staan weleens verdachte auto's."



Naast een heel arsenaal aan wapens heeft Ruud nog veel meer bijzondere dingen opgevist: "Ik vond een keer een camera met foto's erop. Ik heb zelfs de eigenaar gevonden. Ook heb ik weleens een laptop omhoog gehaald. Ik vind dat geweldig", besluit hij.

Reacties

29-05-2019 14:12:29 zekerlezen

Actief lid

WMRindex: 86

OTindex: 2

Hahah, en gisteren die andere knakker die met een metaaldetector behoorlijk veel goud vond.



Ik weet het dus nu wel. Ik ga zsm een metaaldetecteringsapparaat kopen voor beide het water en het land!

29-05-2019 14:55:47 venzje

Oudgediende



WMRindex: 14.786

OTindex: 4.230





Gevaarlijke hobby trouwens, als ik al die magneetvissersartikeltjes van de laatste tijd zo eens lees. Parra? De designer ? Of de hiphop-site (met zijn thuisbasis in de voormalige Utrechtse mensa, naar het schijnt)?Gevaarlijke hobby trouwens, als ik al die magneetvissersartikeltjes van de laatste tijd zo eens lees.

29-05-2019 14:59:58 zekerlezen

Actief lid

WMRindex: 86

OTindex: 2

@allone :

: wil je een pistool? of goud? Quote @zekerlezen : wil je een pistool? of goud?

Met een pistool kan je niet veel mee doen in Nederland, je mag het niet eens bezitten laat staan verkopen.



Dan maar het goud, kan ik lekker makkelijk mijn levensstijl ophouden. Met een pistool kan je niet veel mee doen in Nederland, je mag het niet eens bezitten laat staan verkopen.Dan maar het goud, kan ik lekker makkelijk mijn levensstijl ophouden.

29-05-2019 15:01:45 zekerlezen

Actief lid

WMRindex: 86

OTindex: 2

@venzje :

Parra? De



Gevaarlijke hobby trouwens, als ik al die magneetvissersartikeltjes van de laatste tijd zo eens lees. QuoteParra? De designer ? Of de hiphop-site (met zijn thuisbasis in de voormalige Utrechtse mensa, naar het schijnt)?Gevaarlijke hobby trouwens, als ik al die magneetvissersartikeltjes van de laatste tijd zo eens lees.

Para als in paranoïde gok. Verkeerd gespeld hier, en ik heb eerlijk gezegd ook nooit van die slang gehoord.



Valt best mee zolang je niet die granaat omhoog haalt denk ik. De kans dat zo'n pistool midden in de lucht afgaat is zo goed als nihil. Para als in paranoïde gok. Verkeerd gespeld hier, en ik heb eerlijk gezegd ook nooit van die slang gehoord.Valt best mee zolang je niet die granaat omhoog haalt denk ik. De kans dat zo'n pistool midden in de lucht afgaat is zo goed als nihil.

29-05-2019 15:16:49 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.779

OTindex: 70.611

@zekerlezen : Hij bedoelde denk ik parranoja. Bargoens voor paranoïde, moeilijk woord hoor, voor veel mensen.

29-05-2019 15:23:38 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 71.686

OTindex: 31.182

gelukkig lieten ze die jongen niet alleen vissen en was zijn vader er bij

29-05-2019 16:32:36 zekerlezen

Actief lid

WMRindex: 86

OTindex: 2

@botte bijl :

gelukkig lieten ze die jongen niet alleen vissen en was zijn vader er bij Quotegelukkig lieten ze die jongen niet alleen vissen en was zijn vader er bij

vertrouw je hem niet dan? volgens kan hij wel braaf zijn?



Bovendien kindjes van die leeftijd ga je echt niet tegenhouden hoor. Pa is niet altijd erbij en kindje is zo via de achterdeur uit huis geslopen en doet weleens dingen waar pa-lief geen weet van heeft.



Dan is dit nog onschuldig ook. vertrouw je hem niet dan? volgens kan hij wel braaf zijn?Bovendien kindjes van die leeftijd ga je echt niet tegenhouden hoor. Pa is niet altijd erbij en kindje is zo via de achterdeur uit huis geslopen en doet weleens dingen waar pa-lief geen weet van heeft.Dan is dit nog onschuldig ook.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: