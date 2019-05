De meest opvallende straatnaam van Nederland ligt in Enkhuizen, en die heet...

ENKHUIZEN - Hoerejacht! De straat -die meer wegheeft van een steeg-, is dan ook uitgeroepen tot de opvallendste straatnaam van Nederland.



Dat maakten Coen en Sander bekend in de Coen en Sander Show op Radio 538 vandaag.



Burgemeester Eduard van Zuijlen geeft tekst en uitleg: "Er zijn in de geschiedenis al veel pogingen gedaan om de naam wat te verdoezelen. Men wilde het dan veranderen naar de Hoornjacht bijvoorbeeld. Maar hij heeft het steeds overleefd, in 1651 was het al de Hoerejacht."



De seksuele connotatie heeft niks met de straat te maken volgens de burgemeester: "Enkhuizen heeft geen bordelen", benadrukt hij.



De Hoerejacht is niet de enige straat in Enkhuizen die de top vijf van opvallendste straatnamen heeft gehaald. Iets verderop neemt de Drie Groene Eikels plek drie in op de lijst. Ook plek vijf is voor Noord-Holland: de Laan van Darmstadt in Alkmaar.



Op plek vier staat de Eendekotsweg in Gapinge (Zeeland) en op plek twee de Hel in Randwijk (Gelderland).

Reacties

29-05-2019 12:28:16 venzje









Quote:

op plek twee de Hel in Randwijk (Gelderland). Buurtschap De Hel in It Heidenskip (Friesland), natuurreservaat De Hel in Veenendaal (Gelderland) en fort De Hel aan de Helsedijk in Willemstad (Noord-Brabant) wilden niet meedoen? Buurtschap De Hel in It Heidenskip (Friesland), natuurreservaat De Hel in Veenendaal (Gelderland) en fort De Hel aan de Helsedijk in Willemstad (Noord-Brabant) wilden niet meedoen?

29-05-2019 13:01:18 zekerlezen







Klinkt alsof het bij mijn hobbyprofiel past van de laatste 15 jaar of zo. Nou ja.

29-05-2019 13:06:49 venzje













: In je hobbyprofiel? Je bedoelt die Hoerejacht?



Laatste edit 29-05-2019 13:09 Overigens hebben we in Maastricht ook nog Het Vagevuur. Dat is het smalle straatje tussen de katholieke Sint-Servaaskerk en de protestantse Sint-Janskerk. @zekerlezen : In je hobbyprofiel? Je bedoelt die Hoerejacht?

29-05-2019 13:50:53 Mamsie









Hoerejacht...... Het lijkt mij een luxueus uitgevoerd neukebootje....



Laatste edit 29-05-2019 13:51

29-05-2019 14:24:56 allone









@Mamsie : hoezo, zit ik in het verkeerde topic? hoezo, zit ik in het verkeerde topic?

29-05-2019 16:01:11 botte bijl









als die truttige gemeenteraden er niet op zouden letten, dan waren er vast nog veel mooiere straatnamen

29-05-2019 17:43:34 Kolleke











Zo ook de Hertenroep in Teteringen, wordt steevast de Hertenp... genoemd We hebben nog Hellegatsplein, de Helkantsedijk in, je raadt het al, Helkant (bij Hooge Zwaluwe), de Helsedijk in Helwijk, en zo zullen er vást wel méér zijn.Zo ook de Hertenroep in Teteringen, wordt steevast de Hertenp... genoemd

