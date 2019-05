Opvallende boodschap in de lucht voor Shirley in Utrecht:

UTRECHT - Het was een opvallend gezicht aan het begin van de avond boven de Utrechtse Rivierenwijk, Lunetten en Hoograven. Drie vliegtuigjes vlogen daar in formatie zeker acht keer heen en weer met een duidelijke boodschap voor Shirley.



Ze is jarig vandaag en wordt vanuit de lucht van harte gefeliciteerd door een aanbidder met veel spijt.



Hij vraagt met de opvallende boodschap om een tweede kans. Ook zegt hij Shirley "enorm te missen'.



Het is onbekend om welke Shirley het gaat. Ook is niet duidelijk wie de afzender van de opvallende spijtbetuiging in de lucht is.



Op Twitter zijn inmiddels meer mensen benieuwd wie Shirley is. Ook krijgt ze daar felicitaties en het advies "om hem vooral niet terug te nemen". Onder ons bericht op Facebook worden alle mogelijke Shirley's in Utrecht getagd.

Reacties

27-05-2019 14:36:15 stora

Stamgast



WMRindex: 15.266

OTindex: 1.814

Shirley is misschien wel haar hond of haar poes.

