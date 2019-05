Bijzonder: gezonde paardentweeling geboren!

Een bijzondere geboorte in de plaats Beerze in Overijssel. Er is een paardentweeling geboren! En de baas van het moederpaard Cacharelle wist niet dat er een tweeling in haar buik zat.



Dat een paard een tweeling krijgt gebeurt weleens, maar niet vaak. Volgens Anne-Liza gaat het vaak mis bij de geboorte. Maar deze twee zijn helemaal gezond. En ze hebben ook al namen: ze heten Contharelle 1 en Contharelle 2.

Reacties

27-05-2019 18:20:12 Mamsie

Wat een leuk nieuws, twee vrolijke en gezonde veulentjes.

Maar wist de eigenaar geen twéé mooie namen te verzinnen?

27-05-2019 18:40:09 stora

@Mamsie , hij wist er maar 1 te bedenken en toevallig toen hij weer nadacht , bedacht hij die naam nog een keer

27-05-2019 19:30:07 Mamsie

@stora : Er valt iets voor te zeggen, hij hoeft er maar ééntje te roepen en er komen er twee aangedraafd!

27-05-2019 19:35:11 stora

@Mamsie , eigenlijk wel een slimme of een luie boer

27-05-2019 20:29:46 stora

@Mamsie , ik had ooit een slimme buurvrouw en die had meerdere katten. maar ze wou wel dat ze s'nachts allemaal binnen waren. Dus riep ze elke avond poespoespoes....poespoespoes...poes poes poes... poes poes poes... net zo lang tot ze allemaal weer binnen waren

27-05-2019 21:51:17 HoLaHu

@stora : Doet me denken aan een sketch met André van Duin...

27-05-2019 21:56:50 stora

@HoLaHu , ik vermoedde al dat die niet van mij was

27-05-2019 23:05:42 Mamsie

@stora :

Was haar poes dan verdwenen? Dan had ze wél een probleem waar zelfs een gynaecoloog haar niet meer mee kan helpen! Was haar poes dan verdwenen? Dan had ze wél een probleem waar zelfs een gynaecoloog haar niet meer mee kan helpen!

27-05-2019 23:15:57 HoLaHu

@Mamsie : Mámsie! Het niveau daalt weer onmiddellijk tot onder het tafelblad!

