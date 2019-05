'Er zijn ook heel veel mensen die aardig zijn en een psychose hebben'

'Helaas hoor je alleen de nare dingen op het nieuws. Dat iemand agressief is en iemand heeft vermoord. Maar er zijn ook mensen die aardig zijn en een psychose hebben.'

Suzan Vos heeft sinds haar tienerjaren last van psychoses. Ze verandert van een vrolijk meisje in een bange puber.



Het is vandaag Psychose Awareness Day. Vos vindt dat er meer begrip moet komen voor psychotische pati├źnten en deze dag kan daarbij helpen.



'Ik schreef vroeger heel veel in dagboeken en daar staat ook al in dat ik een stem hoorde tijdens een proefwerk op de middelbare school', vertelt Vos.



'Ik ben een poos heel erg bang geweest voor mijn eigen man. Ik sloop door het huis en durfde niet meer te gaan slapen. Toen ik hoorde dat ik in een psychose zat, viel een last van mijn schouders.'



Vos heeft een website gemaakt, waar haar verhaal op staat. Er zijn ook foto's te zien van haar opname in het UMCG. 'Daar zit je dan alleen in een kamertje met je waanidee├źn en je depressie', zegt ze.



Dankzij medicijnen gaat het nu een stuk beter met Vos. 'Ik heb ook een behandelteam dat elke week komt kijken hoe het met me gaat. Als ik over mijn angsten vertel, gaat er bij hen vaak wel een lampje branden, gelukkig.'

