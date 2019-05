Zaanse molen dreigt stil te vallen door bebouwing eromheen:

ZAANDAM - Molenaar Jaap Koeman maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de Held Jozua. De Zaanse houtzaagmolen is al 300 jaar oud en kreeg in 1719 officieel een windbrief. Maar door de oprukkende woningbouw dreigt de molen stil te vallen. "Om hout te kunnen zagen heb je een krachtige wind nodig. En een molen zonder wind is niets. Dat is brandhout." In 1987 kocht Jaap de molen en de restauratie duurde jaren En Jaap wist nog meer te redden Het liefst ziet Jaap dat de molen ooit wordt verplaatst naar Westzaan. Dan ie weerademen.



De Held Jozua, die ooit tussen de weilanden lag waar je alleen per boot komen komen, is nu al helemaal ingebouwd in de wijk Westerwatering. Die werd eind jaren '80 aangelegd.



Jaap Koeman kocht de vervallen paltrok-houtzaagmolen in 1987 en redde hem van de ondergang. "Vorig jaar kreeg ik nog een compliment van een inspecteur van de Rijksmonumentendienst dat hij nog zelden een houtenzaagmolen tegenkomt die er zo goed bij staat. Dat vind ik dan leuk."



Minder leuk is dat de gemeente Zaanstad hoogbouwplannen heeft aan de overkant van de weg. Jaap toont een schets waarop te zien is dat de molen totaal wegvalt in de omgeving. Als dat doorgaat is er geen wind meer over voor de Held Jozua. Het liefst zou Jaap zien dat de molen op termijn wordt verplaatst naar Westzaan. "Daar kan -ie dan weer ademhalen", zucht Jaap.

