Gezond hondje ingeslapen als laatste wens van overleden baasje

In de Amerikaanse staat Virginia heeft een dierenarts een gezond hondje laten inslapen. Daarmee gaf hij gehoor aan de wens van het overleden baasje van Shih Tzu Emma, die in haar testament had staan dat ze met haar viervoeter begraven wilde worden.



De opvang waar Emma twee weken eerder terecht was gekomen, heeft nog geprobeerd om het dier van de dood te redden. ,,We hebben aan de executeurs-testamentair diverse malen aangegeven dat wij het hondje zonder problemen zouden kunnen herplaatsen”, zegt manager Carrie Jones van Chesterfield Animal Services. Het mocht niet baten, na twee weken werd het hondje opgehaald om te worden afgemaakt.



Volgens de Amerikaanse wet gezien wordt een huisdier als ‘persoonlijk eigendom’ gezien en is laten inslapen - gezond of niet - daarom legaal. Al vinden veel dierenartsen het op ethische gronden onverantwoord, reageert dierenarts Kenny Lucas bij persbureau AP. Zijn kliniek zou er niet over zou peinzen om een gezond hondje te laten inslapen.



Volgens Amerikaanse media werden de resten van Emma naar een dierencrematorium gebracht en is haar as vervolgens in een urn teruggebracht naar haar overleden baasje. Of het dier echt naast haar baasje wordt begraven, is onduidelijk. In de staat Virginia is het, volgens een wet uit 2014, weliswaar toegestaan om dieren op dezelfde begraafplaats te begraven, maar dat moet dan wel op een stuk grond apart van de graven voor mensen.

Reacties

26-05-2019 16:07:50 stora

Een dierenarts die een gezond beest laat inslapen.

Ik vraag me af waarom hij ooit dierenarts is geworden.

26-05-2019 16:17:56 Mamsie

Het most niet magge!

26-05-2019 16:22:51 botte bijl

@stora :

voor het geld voor het geld

26-05-2019 16:40:09 zekerlezen

In ons land zou dat neerkomen op dierenmishandeling geloof ik.

26-05-2019 17:11:14 TazDevil

Dus als ik het goed begrijp, is de wens van de overledene toch niet helemaal uitgekomen. Er is wel een moord gepleegd iov de overledene, maar dat mag vervolgens alsnog niet bij het baasje begraven worden?

Had dat beest lekker laten leven en als ie dan op latere leeftijd overlijd, dan bij het baasje erbij.

26-05-2019 17:14:36 zekerlezen

@TazDevil :

Dus als ik het goed begrijp, is de wens van de overledene toch niet helemaal uitgekomen. Er is wel een moord gepleegd iov de overledene, maar dat mag vervolgens alsnog niet bij het baasje begraven worden?

Dus als ik het goed begrijp, is de wens van de overledene toch niet helemaal uitgekomen. Er is wel een moord gepleegd iov de overledene, maar dat mag vervolgens alsnog niet bij het baasje begraven worden?

Had dat beest lekker laten leven en als ie dan op latere leeftijd overlijd, dan bij het baasje erbij.

Virgina. The name says it all.



Virgina. The name says it all.

Een van die achtergebleven redneckstaten. Die Trump en co mede hebben verkozen.

26-05-2019 20:07:27 lonewolf

*sorrie kon het niet laten *



*sorrie kon het niet laten *

26-05-2019 20:20:10 HoLaHu

Wnplts: De Kempen

Ik heb nergens terug kunnen vinden hoe oud het hondje was. Zou het een beestje van een jaar of 15 zijn, dan zou ik het te verdedigen vinden. Als een hondje op die leeftijd nog naar een andere baas moet, alla...Maar als het beestje pas een paar jaar oud was, dan vind ik het knap egoïstisch van het baasje.

26-05-2019 20:42:30 zekerlezen

@HoLaHu :

Ik heb nergens terug kunnen vinden hoe oud het hondje was. Zou het een beestje van een jaar of 15 zijn, dan zou ik het te verdedigen vinden. Als een hondje op die leeftijd nog naar een andere baas moet, alla...Maar als het beestje pas een paar jaar oud was, dan vind ik het knap egoïstisch van het baasje.



Dat komt omdat



Dat komt omdat

"The report did not mention the dog's age."https://www.wavy.com/news/virginia/healthy-dog-euthanized-to-be-buried-with-dead-owner/2018994308

26-05-2019 20:50:40 botte bijl

spontaan vraag ik mij af in welke EU-landen dieren tussen de mensen mogen worden begraven

26-05-2019 23:08:36 zekerlezen

Er staat in ieder geval de naam van het bedrijf en naam van de medewerkster vermeld, ik zal namens jullie morgen een telefoontje proberen te plegen, om er iets wijzer van te worden. Namelijk hoe oud die hond was.



Maar ik maak geen garanties. Dat ik de oproep kan maken of informatie krijg.

26-05-2019 23:34:26 HoLaHu

Wnplts: De Kempen

@zekerlezen : Je hoeft voor mij de moeite niet te doen hoor..het was mijn mening, meer niet..

