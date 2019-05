Brandweer rukt uit voor loos alarm, helpt vervolgens jongens verhuizen

Nee, het is niet de taak van de brandweer. "Maar ja, we waren er toch, dus dan konden we ook wel een handje helpen." De brandweer in Amsterdam kreeg gisteren luid applaus nadat ze twee jongens hadden geholpen met verhuizen.



In de Balistraat in Amsterdam ging gisteravond een rookmelder af. Het was gelukkig loos alarm, maar de brandweer was wel uitgerukt met een autospuit en een autoladder. Eigenlijk wilden ze weer terug naar de kazerne rijden, maar toen ze twee jongens zagen die wel wat hulp konden gebruiken, besloten ze toch in actie te komen.



"De jongens waren bezig met een touw en een katrol om een zware doos naar binnen te hijsen", vertelt een woordvoerder van de brandweer. "We zijn er natuurlijk niet om dit standaard te doen, maar de situatie leende zich er wel voor om de jongens een handje te helpen."



Zo geschiedde. De doos ging mee in het bakje van de autoladder en binnen enkele seconden lukte het de brandweer om de doos op de tweede verdieping te krijgen.



Op een video die gedeeld wordt op Twitter is te zien dat de jongens joelen en klappen nadat de doos is binnengebracht. De woordvoerder noemt de actie van zijn collega's een 'leuke, sympathieke actie'. "De brandweermannen hebben zelfs nog even advies gegeven in de buurt over het gebruik van brandmelders."

Reacties

26-05-2019 16:24:55 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 71.653

OTindex: 31.163

sportief van ze

26-05-2019 16:48:08 zekerlezen

Lid

WMRindex: 48

OTindex: 1

Bij de brandweer moet ik dus zijn als mij iets overkomt of ik hulp nodig heb. Bij de politie is dat anders. Toen ik een keer letterlijk in the middle of nowhere ze tegen waren gekomen, vroeg ik of ik met ze mee in de auto naar huis mocht, maar ja hoor, ze zeiden dat ze geen taxi waren en ik mocht blijven lopen. Pas toen het door mij gegeven huisadres niet bleek te kloppen vanwege een noteringsfout, mocht ik, nee, beter gezegd, moest ik, er wel achterin mee.



De politie is niet jouw vriend.

26-05-2019 16:51:05 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 71.653

OTindex: 31.163

@zekerlezen :

en die pet past ook niet iedereen en die pet past ook niet iedereen

26-05-2019 16:58:52 zekerlezen

Lid

WMRindex: 48

OTindex: 1

@botte bijl :

@zekerlezen :

en die pet past ook niet iedereen Quoteen die pet past ook niet iedereen

Kan best, maar ik heb het dan ook over mezelf, en mijn ervaringen met ze tot nu toe zijn bijna uitsluitend negatief.



*En ha, het is wachten op de eerste die komt zeggen, 'tis vast jouw eigen schuld. Kan best, maar ik heb het dan ook over mezelf, en mijn ervaringen met ze tot nu toe zijn bijna uitsluitend negatief.*En ha, het is wachten op de eerste die komt zeggen, 'tis vast jouw eigen schuld.

26-05-2019 17:08:44 stora

Oudgediende



WMRindex: 15.261

OTindex: 1.813

@zekerlezen , echt niemand die dat hier denkt hoor

26-05-2019 17:10:59 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 71.653

OTindex: 31.163

@zekerlezen :

nee hoor, maar je maakt ons wel nieuwsgierig nee hoor, maar je maakt ons wel nieuwsgierig

26-05-2019 17:15:54 zekerlezen

Lid

WMRindex: 48

OTindex: 1

@stora :

, echt niemand die dat hier denkt hoor Quote @zekerlezen , echt niemand die dat hier denkt hoor



Ik deel alleen mijn eigen ervaringen mee. Alles goed met je?



mensen mogen denken wat ze willen , dat heet vrijheidIk deel alleen mijn eigen ervaringen mee. Alles goed met je?

26-05-2019 17:17:25 zekerlezen

Lid

WMRindex: 48

OTindex: 1

@botte bijl :

@zekerlezen :

nee hoor, maar je maakt ons wel nieuwsgierig Quotenee hoor, maar je maakt ons wel nieuwsgierig



Het verhaaltje was namelijk over.

En je zegt 'ons' dus zijn er meerdere mensen achter je account?



Vragen mag, antwoorden is anders.



Laatste edit 26-05-2019 17:18



Laatste edit 26-05-2019 17:19 naar wat eigenlijk?Het verhaaltje was namelijk over.En je zegt 'ons' dus zijn er meerdere mensen achter je account?Vragen mag, antwoorden is anders.

26-05-2019 17:22:52 stora

Oudgediende



WMRindex: 15.261

OTindex: 1.813



Mijn ervaringen zijn wisselend, niet fijn als je wordt aangehouden voor een kapot achterlicht of als er iets niet goed is aan de auto. goede ervaringen is dat ze er waren toen ik ze nodig had.

Slechte ervaringen zijn trouwens te herleiden naar mezelf, door iets wat ik niet op orde had. @zekerlezen , hier is alles goedMijn ervaringen zijn wisselend, niet fijn als je wordt aangehouden voor een kapot achterlicht of als er iets niet goed is aan de auto. goede ervaringen is dat ze er waren toen ik ze nodig had.Slechte ervaringen zijn trouwens te herleiden naar mezelf, door iets wat ik niet op orde had.

26-05-2019 17:47:39 zekerlezen

Lid

WMRindex: 48

OTindex: 1

@stora :

, hier is alles goed

Mijn ervaringen zijn wisselend, niet fijn als je wordt aangehouden voor een kapot achterlicht of als er iets niet goed is aan de auto. goede ervaringen is dat ze er waren toen ik ze nodig had.

Slechte ervaringen zijn trouwens te herleiden naar mezelf, door iets wat ik niet op orde had. Quote @zekerlezen , hier is alles goedMijn ervaringen zijn wisselend, niet fijn als je wordt aangehouden voor een kapot achterlicht of als er iets niet goed is aan de auto. goede ervaringen is dat ze er waren toen ik ze nodig had.Slechte ervaringen zijn trouwens te herleiden naar mezelf, door iets wat ik niet op orde had.

Aha, leuk dat je komt delen, dat kan, want ervaringen zijn ook zwaar verschillend. Leuk verhaal trouwens, maar doet niets af aan mijn eigen.



*en ik werd alleen aangehouden omdat ik juist in niemandsland aan het lopen was, zo langs de weg op het platteland. Om vervolgens aan het eindde van het gesprek verteld te worden dat ze geen taxi waren. Waarom ga je dan mij überhaupt aanhouden en lastigvallen dan? Ik ben geen informatiebalie of zo. En het gaat hen niet aan, zolang ik de wet niet overtreed.



Maar ja, voor de rest van de mensen hier zal de politie lieverdjes zijn geweest. Aha, leuk dat je komt delen, dat kan, want ervaringen zijn ook zwaar verschillend. Leuk verhaal trouwens, maar doet niets af aan mijn eigen.*en ik werd alleen aangehouden omdat ik juist in niemandsland aan het lopen was, zo langs de weg op het platteland. Om vervolgens aan het eindde van het gesprek verteld te worden dat ze geen taxi waren. Waarom ga je dan mij überhaupt aanhouden en lastigvallen dan? Ik ben geen informatiebalie of zo. En het gaat hen niet aan, zolang ik de wet niet overtreed.Maar ja, voor de rest van de mensen hier zal de politie lieverdjes zijn geweest.

26-05-2019 18:11:48 zekerlezen

Lid

WMRindex: 48

OTindex: 1

*nevenfeitje, oke ja, ik was op een fietspad aan het lopen maar goed, ik kreeg uiteindelijk toch geen bekeuring. Is de aanhouding dan al die moeite waard? En hoe moeilijk is het om een ritje achterin de wagen aan te biden, als de afstand alleen maar iets van 3 km is, en je daar sowieso heen gaat rijden om mijn adres te controleren.



Ik heb het hier niet zozeer over gepruts, of onhandigheid (doen we allen trouwens) maar moedwillig onbeleefd en onbehulpzaam zijn.



Genoeg van mijn verhaal nu. Was ook niet zo door gaan drammen maar blijkbaar wilden enkele toch de details.

26-05-2019 18:15:52 stora

Oudgediende



WMRindex: 15.261

OTindex: 1.813

@zekerlezen , hier is het motto, wie a zegt moet ook b zeggen

26-05-2019 20:06:46 HoLaHu

Senior lid

WMRindex: 258

OTindex: 17

Wnplts: De Kempen

Dat is heel aardig van die brandweerlieden!

26-05-2019 22:03:41 tonktwee

Senior lid

WMRindex: 217

OTindex: 1

Wnplts: dorst

@HoLaHu : De politie zou het ook gedaan hebben als ze een uitschuifladdertje in hun pliesieauto hadden.

26-05-2019 22:07:35 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 71.653

OTindex: 31.163

@tonktwee :

dus die doen niks omdat ze geen gereedschap hebben dus die doen niks omdat ze geen gereedschap hebben

26-05-2019 22:23:34 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 38.847

OTindex: 20.664



Zoals er onder burgers hufters rondlopen zijn er ook hufters onder agenten.

Afspiegeling van de maatschappij en dat soort dingen. @zekerlezen : Het zou maar zo kunnen dat politieagenten ook mensen met hun goede en slechte kanten, ervaringen en dergelijke zijn.Zoals er onder burgers hufters rondlopen zijn er ook hufters onder agenten.Afspiegeling van de maatschappij en dat soort dingen.

26-05-2019 23:05:18 zekerlezen

Lid

WMRindex: 48

OTindex: 1

@Emmo :

: Het zou maar zo kunnen dat politieagenten ook mensen met hun goede en slechte kanten, ervaringen en dergelijke zijn.

Zoals er onder burgers hufters rondlopen zijn er ook hufters onder agenten.

Afspiegeling van de maatschappij en dat soort dingen. Quote @zekerlezen : Het zou maar zo kunnen dat politieagenten ook mensen met hun goede en slechte kanten, ervaringen en dergelijke zijn.Zoals er onder burgers hufters rondlopen zijn er ook hufters onder agenten.Afspiegeling van de maatschappij en dat soort dingen.

Ik ga dat punt niet met je betwisten hoor, want het klopt. Er zijn van alle soorten mensen in alle beroepen. Maar als je telkens weer van die rare, nare ervaringen hebt gehad met die beroepsmensen, kan je wel bij jezelf te rade gaan, of er iets niet mis is met de selectie van agenten, hun cultuur, en persoonlijke eigenschappen.



Maar hoe dan ook sta ik er niet meer bij stil hoor. Dit incident was al 15 jaar geleden gebeurd. Toen ik nog maar in mijn begin 20 was en in mijn ontwikkelingsjaren als jongvolwassene. En dan gebeurt dit en smeedt het mijn opvattingen van agenten in hun nadeel, iets waar ik moeilijk of juist niet weer vanaf zal kunnen komen.



Om die reden zal ik nooit weer agenten recht in de ogen kunnen kijken zonder een gevoel van ongemak, wantrouwen, ongeloof, of cynisme erbij. Of een combinatie ervan.



Ook al weet ik wel dat het anders kan en dat niet alle agenten slecht zijn. Ik ga dat punt niet met je betwisten hoor, want het klopt. Er zijn van alle soorten mensen in alle beroepen. Maar als je telkens weer van die rare, nare ervaringen hebt gehad met die beroepsmensen, kan je wel bij jezelf te rade gaan, of er iets niet mis is met de selectie van agenten, hun cultuur, en persoonlijke eigenschappen.Maar hoe dan ook sta ik er niet meer bij stil hoor. Dit incident was al 15 jaar geleden gebeurd. Toen ik nog maar in mijn begin 20 was en in mijn ontwikkelingsjaren als jongvolwassene. En dan gebeurt dit en smeedt het mijn opvattingen van agenten in hun nadeel, iets waar ik moeilijk of juist niet weer vanaf zal kunnen komen.Om die reden zal ik nooit weer agenten recht in de ogen kunnen kijken zonder een gevoel van ongemak, wantrouwen, ongeloof, of cynisme erbij. Of een combinatie ervan.Ook al weet ik wel dat het anders kan en dat niet alle agenten slecht zijn.

26-05-2019 23:15:01 HoLaHu

Senior lid

WMRindex: 258

OTindex: 17

Wnplts: De Kempen

Quote:

Maar als je telkens weer van die rare, nare ervaringen hebt gehad met die beroepsmensen, kan je wel bij jezelf te rade gaan, of er iets niet mis is met de selectie van agenten, hun cultuur, en persoonlijke eigenschappen.



Of misschien kun je eens bij jezelf te rade gaan of het misschien toch aan jou zelf kan liggen? Want ik ken nogal wat politiemensen en ik heb nog nooit een slechte ervaring met ze gehad, integendeel! De politiemensen die ik ken zijn allemaal aardige, redelijke mannen en vrouwen. Mensen die staan voor hun beroep, daar hun ziel en zaligheid in leggen. Het beeld dat jij schetst van politiemensen ken ik niet.



Laatste edit 26-05-2019 23:31 Of misschien kun je eens bij jezelf te rade gaan of het misschien toch aan jou zelf kan liggen? Want ik ken nogal wat politiemensen en ik heb nog nooit een slechte ervaring met ze gehad, integendeel! De politiemensen die ik ken zijn allemaal aardige, redelijke mannen en vrouwen. Mensen die staan voor hun beroep, daar hun ziel en zaligheid in leggen. Het beeld dat jij schetst van politiemensen ken ik niet.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: