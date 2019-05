’Jongeheer’ hitsige tiener (16) bevrijd met cirkelzaag

Een enthousiaste tiener is in het Maleisische Johor met zijn geslachtsdeel vast komen te zitten in een afvoerpijp. Hij gebruikte de pijp als lustobjec

Reacties

26-05-2019 10:33:15 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 38.843

OTindex: 20.663

Quote:

„De operatie is succesvol voltooid dankzij de expertise van het ziekenhuis” Hoe vaak zou iets dergelijks daar voorkomen zodat het ziekenhuis die expertise opgebouwd heeft? Hoe vaak zou iets dergelijks daar voorkomen zodat het ziekenhuis die expertise opgebouwd heeft?

26-05-2019 10:54:42 stora

Oudgediende



WMRindex: 15.243

OTindex: 1.811



@Emmo , misschien is die dokter in zijn vrije tijd een handige klusser.

26-05-2019 10:58:57 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.748

OTindex: 70.561

Quote:

Hij gebruikte de pijp als lustobject.



En dacht dat hij hiermee aan het pijpen was.

Ach, je moet wát als je 16 bent en Het Testosteron komt zowat uit je oren stomen.....

De wijsheid komt pas met de jaren. En dacht dat hij hiermee aan het pijpen was.Ach, je moet wát als je 16 bent en Het Testosteron komt zowat uit je oren stomen.....De wijsheid komt pas met de jaren.

26-05-2019 11:15:16 stora

Oudgediende



WMRindex: 15.243

OTindex: 1.811



Dat was misschien nog wel genanter dan de snijbrander in het ziekenhuis @Mamsie , hij kon echt niet loskomen want na een uur pas waarschuwde hij zijn huisgenoten.Dat was misschien nog wel genanter dan de snijbrander in het ziekenhuis

26-05-2019 11:59:38 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 71.631

OTindex: 31.144

lijkt mij doodeng om die cirkelzaag te moeten bedienen

