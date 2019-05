Slapend paard zorgt voor ophef

Een in slaap gevallen paard heeft maandagochtend voor enige ophef gezorgd op de Slimme Watering in Schiedam. Het dier lag vlak langs de weg en bewoog niet en hiervan is een melding gemaakt bij 112.Na zeker 10 minuten bewoog het paard ineens een been. Enkele omstanders aarzelden geen moment, sprongen op de scooter op zoek naar het hek van het weiland en zijn het land opgegaan om het dier te laten staan. Na wat kort geroep stond het paard vanzelf op, en kwam een aai halen. Inmiddels waren de eigenaresse en de boer geïnformeerd. Zij hebben de verdere verzorging overgenomen.