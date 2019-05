Duncanliefhebber zingt halve nacht door: Het was echt afgrijselijk

Een deel van De Baarsjes is helemaal klaar met het nummer Arcade van Duncan Laurence. De Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival werd vannacht namelijk urenlang gezongen door een bewoner van de Hoofdweg.Het gezang van de man begon rond 2.30 uur en ging tot 8.00 uur door. 'Het was echt afgrijselijk', vertelt een bewoner van de Van Spilbergenstraat. 'Ik kan het nummer ook niet meer aanhoren nu.'Andere buren riepen dat de Duncanliefhebber moest stoppen met zingen, maar hij ging gewoon door. Volgens een van de bewoners kwam dat omdat hij met een koptelefoon op zong.'Dan ben je wel echt bezig met geluidsoverlast', zegt een vrouw die vannacht ook wakker werd. 'Dat moet je lekker overdag doen of ga dan in het park staan. Maar dat kun je niet zomaar doen op dit soort tijden.'Omdat de man binnen stond, is het voor de meeste bewoners niet duidelijk waar hij precies woont. 'Ik wil wel weten wie deze artiest is, de zanger zonder naam. En wat zijn motief is. Want het was wel irritant.'