Nederlands stel rijdt per ongeluk trap metrostation Rome af

Twee Nederlandse toeristen zijn in Rome per ongeluk met hun auto op de voetgangerstrap van een metrostation beland. Daarbij raakte niemand gewond, schrijft de krant Il Corriere della Città.Het stel, een man van 70 en een vrouw van 72, reed met een Skoda de trap van het Magliana metrostation af.Twee jaar geleden gebeurde precies hetzelfde. Toen reed een Italiaan samen met zijn vrouw en dochter de trap van het metrostation af. De man zei achteraf tegen de politie dat hij dacht dat hij een parkeergarage inreed. In de buurt van de ingang stond de letter 'P' op de muur.