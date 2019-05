Noors paardenmeisje gaat viral met opmerkelijk paardenloopje

De Noorse Ayla Kirstine is opgepikt door sociale media vanwege een wel heel bijzondere gave: ze kan in draf en in galop lopen als een paard. Daarbij kan ze ook over hekjes en andere obstakels springen, eveneens als een paard.Als je haar van ver af aan ziet komen lopen, denk je dat er een dier aan komt lopen. Maar niets is minder waar: het is een Noors meisje dat zichzelf op 4-jarige aanleerde hoe ze als een hond moest lopen. Toen haar interesse een paar jaar later verschoof van honden naar paarden, leerde ze zichzelf dat aan, zegt Ayla Kirstine tegen Insider.Sinds een paar weken plaatst de Noorse filmpjes op haar Instagram-account die al snel duizenden keren werden bekeken. Vanwege de ook negatieve reacties vraagt ze donderdag in een openbare post op Instagram of ze doorgaan moet gaan met het plaatsen van de filmpjes. Na reacties als 'ga alsjeblieft door, het is fantastisch. Hoe doe je dat? Ik moet het proberen als niemand kijkt...' en 'Hoe jij je lichaam beweegt is episch. Ik vind dat je een geweldige ontdekking hebt gedaan', postte Kirstine op vrijdag weer een nieuw filmpje.