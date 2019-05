Tesla-rijder slapend achter het stuur van A27 gehaald

Dat er meerdere manieren zijn om de Tesla te gebruiken wanneer deze autonoom rijdt is bekend, maar een slaapje doen in je Tesla op de A27 is wel heel opmerkelijk.



In de nacht van donderdag op vrijdag rond 02.00 uur zagen agenten een Tesla dicht op zijn voorganger rijden op de A27 bij Eemnes. Toen de agenten langszij kwamen rijden, zagen zij een bestuurder achter het stuur die in slaap was gevallen.



Een volgteken werd gegeven maar de bestuurder, een man van 50 jaar oud uit Meppel, merkte dit niet op en de Tesla begon de politie zelfs in te halen toen ze de snelheid omlaag brachten en de snelweg wilden verlaten. Uiteindelijk is met behulp van de sirene de man gewekt. Hij bleek tevens onder invloed van alcohol (340ug/l). Zijn rijbewijs is ingevorderd op grond van artikel 5 Wegenverkeerswet.

Reacties

23-05-2019 12:59:27 venzje

Oudgediende



WMRindex: 14.758

OTindex: 4.217

Quote:

achter het stuur die in slaap was gevallen. Een volgteken werd gegeven maar de bestuurder [...] merkte dit niet op Verrassend. Verrassend.

23-05-2019 13:10:02 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.018

OTindex: 69.853

Je mag tegenwoordig ook nergens rustig slapen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: