Chinese universiteit boos om oneerlijke concurrentie van kleuterscholen

De Tsinghua Universiteit, een van de topuniversiteiten in China, klaagt een aantal kleuterscholen aan omdat zij de naam ‘Tsinghua’ ten onrechte gebruiken. Hierdoor wordt het publiek misleid, kan verwarring ontstaan en het vormt een inbreuk op haar handelsmerk. Bovendien maken de kleuterscholen zich schuldig aan oneerlijke concurrentie, meent de universiteit.



De zaak kwam op 8 mei voor de rechtbank in de provincie Jiangxi. De universiteit voerde aan dat zij het handelsmerk ‘Tsinghua’ voor onderwijs al sedert 1997 gebruikt.



Maar nu zijn er minstens 401 bedrijven en organisaties die ‘Tsinghua kleuterschool’ in hun naam hebben.



De universiteit zegt dat zij het handelsmerk als eerste en al heel lang terug registreerde. Inmiddels is het nationaal een bekend merk geworden. Nu de concurrenten het woord ‘Tsinghua’ voor hun bedrijfsvoering hanteren, kan het publiek gemakkelijk in verwarring worden gebracht. De marktorde wordt hiermee verstoord en er is sprake van oneerlijke concurrentie, staat in de eis.



De school eist dat de kleuterscholen hier ogenblikkelijk mee stoppen, een maand lang publiekelijk excuses aanbieden en een schadevergoeding van een half miljoen yuan (ruim 73.500 dollar) betalen.

