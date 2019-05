Jazeker, koningin Elizabeth zoekt personeel en jij kunt solliciteren

Misschien wel de meest tot de verbeelding sprekende werkgever ter wereld heeft een vacature. De werkplek? Buckingham Palace. Je baas? Koningin Elizabeth. Je taak? Social media bijhouden.



Dus had jij de eerste foto van baby Archie willen maken voor insta, de huwelijksaankondiging van William en Kate op twitter willen zetten en achter de schermen alle roddels over Charles en Camilla uit eerste hand willen horen?



Goed, daarvoor is het nu te laat, maar de Britse royals staan garant voor genoeg verhalen in de toekomst, waar je alles over wil weten. Net als de rest van de wereld.



Wel stressbestendig

Het is daarom wel handig als je stressbestendig bent, vermeldt de vacaturetekst maar vast. Tikfouten maken is er niet bij, want alles wat je schrijft wordt 'gezien door miljoenen'.



Het salaris van de functie wordt uit de vacaturetekst niet direct duidelijk, maar de secundaire arbeidsvoorwaarden zien er prima uit: 33 vrije dagen per jaar (maar daar zijn de feestdagen al bij inbegrepen), een pensioen waar de koningin als werkgever aan meebetaalt, genoeg ontwikkelingsmogelijkheden én elke dag gratis lunch.



Het gaat om een functie van social media manager, dus solliciteren doe je op Linkedin.

Reacties

23-05-2019 09:12:34 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.712

OTindex: 70.536

Ik denk dat ik niet solliciteer....

23-05-2019 09:36:05 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.748

OTindex: 6

Dat je voor die job vrij bent op de "feestdagen" geeft al aan dat ze zo digibeet zijn als een makreel

23-05-2019 13:07:16 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.607

OTindex: 7.721

Als die lunch ook gratis staatsbanket is kom ik wel.

23-05-2019 15:18:56 stora

Oudgediende



WMRindex: 15.214

OTindex: 1.808



je mag niet aan het banket zitten.

En dan komt er een livreier achter je stoel staan. Die is lief , maar wil niet vrijen

Zoiets was het van onze Toon. @GroteMop1983 , dan mag je aanzitten aan het banket.

