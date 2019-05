Voortvluchtige crimineel praat mond voorbij op Facebook

Een voortvluchtige crimineel met een nogal grote mond is in Canada tegen de lamp gelopen. De 27-jarige man had op Facebook een opstandig bericht gestuurd naar een lokaal televisiestation dat aandacht besteedde aan zijn zaak.



De autoriteiten in Brits-Columbia waren al geruime tijd op zoek naar de man, die tijdens zijn proeftijd in de fout was gegaan. Jessie Dean Kowalchuk bleek de provincie te zijn ontvlucht en zich al jaren op te houden in het aangrenzende Alberta.



De man kon kennelijk de verleiding niet weerstaan om het televisiestation te wijzen op zijn nieuwe verblijfplaats. "Ik heb nieuws voor jullie, stelletje idioten. Ik ben in Edmonton en kom niet meer terug", schreef Kowalchuk volgens het televisiestation in een Facebookbericht.



De politie kon de man vervolgens inderdaad arresteren in die stad. "We zijn in onze nopjes dat hij het bericht stuurde met de mededeling waar hij woonde in Alberta", zei een politiefunctionaris tegen omroep CBC.

Reacties

22-05-2019 20:15:08 allone

Oudgediende







Over idioten gesproken....

22-05-2019 22:34:13 botte bijl

Stamgast







het wachten is op een speciale afdeling van Interpol waar men alleen nog Facebook kijkt

22-05-2019 23:07:58 HoLaHu

Senior lid







Ooowwww echt he? Je hebt mensen die qua intelligentie het nog verliezen van een amoebe...

