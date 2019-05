Automobilist botst tegen woning in Klazienaveen

Een automobilist is vorige week op de zijkant tegen een woning aan het Anker in Klazienaveen geƫindigd.Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Een persoon raakte gewond en moest mee naar het ziekenhuis. Een tweede slachtoffer kon na behandeling in de ambulance naar huis.Het is onbekend of de woning ook schade heeft opgelopen.