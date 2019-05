Amerikaanse man pelt chicken nuggets voordat hij ze opeet

De chicken Nuggets van McDonald’s zijn eenvoudig en lekker. Je kan er dus niet veel mis mee doen. Toch veroorzaakte een Amerikaanse man opschudding toen hij zich openlijk op Facebook afvroeg of er nog mensen waren die de nuggets pelden.Sameer Jafri gaf op Facebook zonder schroom toe dat hij zijn chicken nuggets pelt vooraleer hij ze verobert. Zonder het krokante korstje vindt hij de kippenstukjes veel lekkerder. Sameers Facebookpost werd meer dan 21.000 keer gedeeld en het regende reacties in de commentsectie. “Dit is zeer verontrustend”, reageerde iemand. Anderen vonden dan weer dat chicken nuggets nu voor altijd verpest zijn en dat Sameers gedrag afschuwelijk en vies is. Haal jij ook het velletje van je chicken nuggets?