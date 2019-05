Dure nagemaakte olijfolie leverde criminelen jaarlijks miljoenen op

Een internationale bende heeft jarenlang miljoenen euro’s verdiend door een goedkoop mengsel te verkopen als veel duurdere olijfolie. De oplichters gebruikten daar onder andere goedkope zonnebloemolie voor. Naar schatting streken ze daar jaarlijks 8 miljoen euro mee op.



Zonnebloemolie van een euro per liter, sojaolie, chlorofyl en bètacaroteen. Meer hadden de criminelen uit onder andere Duitsland en Italië niet nodig om hun handeltje in namaakolie winstgevend te maken. Met de ingrediënten konden ze de kleur van dure olijfolie nabootsen om zo de kopers op te lichten. Het mengsel werd vervolgens voor 5 à 10 euro verkocht.



In maart kwam de Europese opsporingsdienst Europol samen met lokale autoriteiten de misdaadorganisatie op het spoor. De criminelen fabriceerde het goedje in onhygiënische omstandigheden om het dan met vrachtwagens naar Duitsland te vervoeren.



Naar schatting leverde de illegale praktijk jaarlijks 8 miljoen euro winst op. In Duitsland en Italië arresteerde de politie twintig verdachten. Bij enkele huiszoekingen nam Europol ook 150.000 liter van de namaakolie in beslag.

21-05-2019 08:11:05 venzje

Deze praktijk is al jaren een bekende winstgevende tak van de maffia, dus het verbaast me helemaal niks.

21-05-2019 08:26:13 allone

@venzje : t is veel erger, geen enkele olijfolie is zuivere olijfolie.. Een Portugese vriendin van me heeft dat onderzocht door verschillende (ook biologische) merken te testen, door ze in de koelkast te zetten. Zuivere olijfolie wordt dan dikker, meer vast. Maar een mengsel meestal niet.

21-05-2019 08:57:36 botte bijl

@allone :

heb je weleens op flesjes sesamolie gekeken, vaak staat er gewoon op dat het andere olie is met een beetje sesam.... heb je weleens op flesjes sesamolie gekeken, vaak staat er gewoon op dat het andere olie is met een beetje sesam....

21-05-2019 09:01:31 jero

@venzje : @allone : Als de klanten bij het gebruik van die goedkope troep het verschil niet eens merken omdat het wel dezelfde resultaat levert als die opgeklopte dure variant, wie houd dan wie voor de gek?

21-05-2019 09:12:03 botte bijl

@jero :

als je op doktersadvies olijfolie moet, dan is het toch niet in de haak als je op doktersadvies olijfolie moet, dan is het toch niet in de haak

21-05-2019 09:40:09 Mamsie

Ik vraag ne af of de troep ook in Nederland terechtgekomen is.

21-05-2019 10:01:37 stora

@botte bijl :

@allone :

heb je weleens op flesjes sesamolie gekeken, vaak staat er gewoon op dat het andere olie is met een beetje sesam.... Quoteheb je weleens op flesjes sesamolie gekeken, vaak staat er gewoon op dat het andere olie is met een beetje sesam....

Heb je wel eens op een pak koninginnesoep gekeken?

Ik denk niet dat daar opstaat dat het maximaal lekker is. Heb je wel eens op een pak koninginnesoep gekeken?Ik denk niet dat daar opstaat dat het maximaal lekker is.

21-05-2019 10:27:51 allone

: ja... sommige klanten maakt het misschien niet zo veel uit, sommige zou het misschien uitmaken als ze het wisten, en hele kritische klanten zoals mijn vriendin die testen het uit, en brengen de slechtere kwaliteit weer ongeopend terug naar de winkel... @botte bijl : als het er op staat is het minder erg, vind ik, want dan weet iedereen tenminste waar hij aan toe is. @jero : ja... sommige klanten maakt het misschien niet zo veel uit, sommige zou het misschien uitmaken als ze het wisten, en hele kritische klanten zoals mijn vriendin die testen het uit, en brengen de slechtere kwaliteit weer ongeopend terug naar de winkel...

21-05-2019 10:37:53 Yanuqa

Wnplts: Gaianes, E

@allone :

: t is veel erger, geen enkele olijfolie is zuivere olijfolie.. Een Portugese vriendin van me heeft dat onderzocht door verschillende (ook biologische) merken te testen, door ze in de koelkast te zetten. Zuivere olijfolie wordt dan dikker, meer vast. Maar een mengsel meestal niet. Quote @venzje : t is veel erger, geen enkele olijfolie is zuivere olijfolie.. Een Portugese vriendin van me heeft dat onderzocht door verschillende (ook biologische) merken te testen, door ze in de koelkast te zetten. Zuivere olijfolie wordt dan dikker, meer vast. Maar een mengsel meestal niet.



Gelukkig is de olijfolie die ik gebruik wél zuiver: het komt van mijn eigen (Spaanse) bomen, en inderdaad, met koud weer stolt het zelfs gewoon in de keuken Gelukkig is de olijfolie die ik gebruik wél zuiver: het komt van mijn eigen (Spaanse) bomen, en inderdaad, met koud weer stolt het zelfs gewoon in de keuken

21-05-2019 11:14:00 allone

@Yanuqa : geweldig, maar jij woont dan ook in Spanje, zie ik Misschien moeten we allemaal bij jou olijfolie komen kopen. geweldig, maar jij woont dan ook in Spanje, zie ikMisschien moeten we allemaal bij jou olijfolie komen kopen.

21-05-2019 11:34:02 Yanuqa

Wnplts: Gaianes, E

Gezellig!!



