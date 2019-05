Amerikanen in nood kunnen in Oostenrijk bij McDonald's terecht

De fastfoodketen McDonald's is in Oostenrijk omgedoopt tot hulppost voor Amerikanen. Dankzij een overeenkomst met de Amerikaanse ambassade in Wenen kunnen de VS-burgers terecht bij de werknemers van de hamburgerketen, als ze bijvoorbeeld een paspoort zijn verloren of hulp nodig hebben bij hun reis. Dat heeft een medewerker van de ambassade op Facebook aangekondigd.



De aankondiging werd op Facebook met humor becommentarieerd. "Eén McPaspoort om mee te nemen, alstublieft", zei een gebruiker. "Omdat we te incompetent zijn om zelf de informatie over de ambassade online te vinden?" vroeg een andere gebruiker. "Het verzoek kwam van het Amerikaanse consulaat", bevestigde Wilhelm Baldia, de woordvoerder voor McDonald's in Oostenrijk. In het land zijn er relatief veel vestigingen van de fastfoodketen. Vanuit die restaurants wordt een rechtstreekse hotline naar de ambassade opgericht die 24 uur per dag beschikbaar is.

