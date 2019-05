Primeur: speciale camera die insecten herkent in veenpolder geplaatst

NOORD-HOLLAND - 1236 mieren, 26 honingbijen, 2 bladsprietkevers en een blauwe breedscheenjuffer: Noord-Holland gaat insecten tellen en heeft daarvoor als eerste provincie van Nederland een camera geplaatst die de beestjes kan tellen en herkennen.De speciale cameravallen staan 24 uur per dag aan om in beeld te brengen hoeveel en welke insecten er in bepaalde gebieden leven. Het eerste exemplaar draait sinds gistermiddag in de veenpolder Engewormer.Het gaat niet goed met de insectenstand. Recent wetenschappelijk onderzoek toont een alarmerende achteruitgang van de aantallen insecten in West-Europa en ook in Nederlandse natuurgebieden.De automatische insectenherkenning kan via een cameraval 24 uur per dag voor langere tijd op één locatie het aantal aanwezige insecten tellen en meten. Dit geeft onderzoekers inzicht in hoe het met het land gaat, maar ook of maatregelen effect hebben om de biodiversiteit te herstellen.