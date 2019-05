Kippen en eend vermoord op kinderboerderij De Buiktuin: 'Ze lagen dood in een rondje'

Boos en verdrietig. Dat is de stemming bij kinderboerderij De Buiktuin in Amsterdam Noord. Meerdere kippen en een eend zijn daar in de nacht van maandag op dinsdag doodgemaakt. Vrijwilliger Anne Verwindt: 'Het is maar goed dat ik ze niet te pakken heb gekregen. Ik zou niet voor mezelf instaan'



De schrik zit er na gisterenochtend nog goed in bij kinderboerderij De Buiktuin aan de Noordhollandskanaaldijk in Noord. In de bosjes waar de medewerkers dinsdagochtend meerdere dode dieren vonden, liggen de kippenveren nog in de struiken. 'De kippen lagen hier dood in een rondje,' vertelt vrijwilliger Anne Verwindt. 'Ze hebben ze goed te pakken genomen.'



Geen vos

De kinderboerderij heeft in de zomer van 2015 te maken gehad met een vergelijkbaar slagveld dat bleek aangericht door een vos. Maar dit keer is dat niet de dader, zo weet Verwindt zeker. 'Die leggen de dieren niet zo neer. Volgens mij hebben de daders het hoofdje van de kippen genomen en ze in de rondte gedraaid. Alle nekjes waren gedraaid. Een heel naar gezicht.'



Een van de gedode dieren is Kareltje, een volgens Verwindt 'ontiegelijk leuke haan'. 'Hij kwam altijd op de kinderen aflopen bij het hek en wilde gekroeld en geaaid worden', vertelt Verwindt. Ook de kleinzoon van een van de vrijwilligers speelde altijd met deze haan. Vandaag zit hij alleen in zijn kinderstoel. Verwindt: 'Het is de eerste ochtend dat hij niet met Kareltje kan spelen. Voor kinderen vind ik dit gewoon heel erg lullig.'



Het hek aan de achterkant van de boerderij stond na de bewuste nacht open. Het verroeste slotje op de poort stelt ook niet erg veel voor, geeft Verwindt toe. Maar tot dusver is dat volgens haar altijd genoeg geweest. Aan de waterkant vonden ze een dode eend, genaamd Kaatje. Verwindt: 'Ze kwam altijd achter ons aan gerend. Ook ging ze achter de kinderen aan. Soms waren die bang van haar, maar ze deed echt nooit iets.'



Voor Verwindt is het gemis van de dieren groot. 'Normaal word je hier 's ochtends opgewacht door de tamme dieren, dan staan ze al voor het hek. En nu kom je op de tuin en er staat niemand.' Volgens een bericht op facebook zouden de daders met een camera zijn vastgelegd. Maar dat blijkt een truc in de hoop dat de daders zich zouden melden. 'Echte camera's zijn zo duur dat wij dat niet op kunnen brengen. Helaas.'

