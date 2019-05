Drenkeling voelt zich schuldig over tijdverspilling van hulpverleners

Hulptroepen zijn woensdagavond massaal uitgerukt om een 'drenkeling' uit het water van het Nieuwe Meer te redden. Nadat een voorbijganger 112 had ingelicht stonden een duikteam, ambulance, brandweer en de politie klaar om de 21-jarige kunstenares uit het water te vissen. Bij aankomst bleek dat de vrouw op een boei in het meer was geklommen voor een kunstproject en helemaal niet in gevaar was.De kunstenares laat aan NH Nieuws weten dat zij niet had verwacht dat er zóveel hulpverleners op af zouden komen, en voelt zich dan ook een beetje schuldig. Rond 18.00 uur had een vriendin haar met een bootje afgezet op de boei, op een afgelegen plek, omdat het de bedoeling was dat ze niet gezien zou worden.Maar een oplettende voorbijganger had haar toch gespot, wat resulteerde in tientallen hulpverleners die met loeiende sirenes aankwamen. 'Het was natuurlijk heel erg lief van hem of haar om 112 te bellen, dat is uit goedheid gebeurd. Ik vind het ook heel erg vervelend dat ik de tijd heb verspild van al die hulpverleners, dat is nooit de bedoeling geweest.'VluchtelingenMet het project wilde ze de vluchtelingencrisis op de kaart zetten, met name de tienduizenden migranten die verdrinken tijdens een oversteek op zee. Op de boei filmde ze zichzelf terwijl ze krantenartikelen voorlas over verdronken vluchtelingen.De grote opkomst van hulpverleners hebben wel voor een onverwachtse boodschap gezorgd. Hier in Nederland is alles kneitergoed geregeld en komen zoveel mensen gelijk in actie voor één iemand in nood. Bij de duizenden vluchtelingen in nood op zee gebeurt dat niet. Dus dat was een soort van ironisch.'