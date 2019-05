Familie vindt goudklompje van 21.000 euro tijdens ochtendwandeling

In Australië heeft een familie een kostbaar goudklompje gevonden tijdens een wandeling die ze maakte voor Moederdag. Ze lieten hun hond uit in Bendigo in de staat Victoria toen een van de dochters het glimmende voorwerp op de grond zag liggen.De vader en zijn twee dochters, die niet nader vernoemd willen worden, waren aan het wandelen toen een van de meisjes per ongeluk tegen het klompje aanschopte. “Ik liep er eigenlijk voorbij, maar mijn dochter schopte het klompje per ongeluk weg, waardoor het haar aandacht trok”, zegt de vader aan de Australische pers. “Ze vroeg me of het echt goud was en ik zei dat dat best wel eens zou kunnen.”De drie namen het zeldzame gesteente nadien nog mee naar de supermarkt om het te wegen. Inmiddels stelden onafhankelijke experts vast dat het wel degelijk om een goudklompje gaat van 624 gram. Een taxatie later wees uit dat het klompje maar liefst 35.000 Australische dollar, of zo’n 21.000 euro, waard is.“We hebben financieel gezien een lastige tijd achter de rug, dus het kon op geen beter moment komen”, zegt de papa, die het klompje zo snel mogelijk wil verkopen. “Sinds we het in huis hebben, heb ik niet goed geslapen. Waar verstop je zoiets?” De familie ging later nog terug naar de plek om nog meer edelmetalen te zoeken. “Vaak ligt er meer goud op een plek waar zo’n grote klomp gevonden wordt. Hopelijk is dat het geval!”