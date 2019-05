Kardinaal herstelt elektriciteit in Romeins krakerspand

Als rechterhand van paus Franciscus zit kardinaal Konrad Krajewski regelmatig in hogere sferen. Maar afgelopen zaterdag viel hij even uit zijn rol toen hij in een mangat kroop om de elektriciteit in een Romeins kraakpand te herstellen. “Ik was niet dronken toen ik dit deed”, benadrukte hij nadien volgens Italiaanse media.Ruim 450 mensen, waaronder 100 kinderen, leefden al een week zonder elektriciteit in het kraakpand. De eigenaar van het pand, de Italiaanse staat, had de elektriciteit afgesloten omdat de onbetaalde facturen opliepen tot 300.000 euro. Daarop werd de elektriciteitskast van het gebouw verzegeld.Maar dat zegel hield kardinaal Krajewski niet tegen om de stroom terug in te schakelen, verklaarde hij aan het Italiaans persagentschap ANSA. “Ik kon niet anders. Er wonen meer dan 400 mensen in het gebouw. Ze kunnen zelfs geen ijskast meer gebruiken.”Café, brouwerij en theaterDe krakers worden gesteund door het activistisch collectief Spin Time Labs. Zij hebben het gebouw gekraakt in 2013 en er een tehuis voor dakloze families ingericht. In de loop der jaren hebben ze er nog een café, een brouwerij en zelfs een theater in ondergebracht. In een Facebook-oproep vraagt het collectief om een “blijvende oplossing, zodat het licht niet meer uitgaat”.Ondertussen is er ook uit politieke hoek een reactie gekomen. De uiterst rechtse binnenlandminister Matteo Salvini verwacht in een speech aan zijn kiezers dat kardinaal Krajewski de openstaande schuld van 300.000 euro integraal terugbetaalt. “Ik denk dat jullie allemaal zware opofferingen maken om de rekeningen te betalen. Als iemand de rekeningen kan betalen voor de miljoenen Italianen met financiële problemen, zouden we blij zijn.”