Amerikaanse politie roept op om niet te schieten naar tornado's

Politie van een stad in de Amerikaanse staat Kansas heeft op Twitter gevraagd om niet langer met geweren naar tornado's te schieten. De streek ligt midden in tornadogebied en het seizoen kent meestal rond deze periode zijn piek.



De politie van de Amerikaanse stad Lawrence in de staat Kansas heeft van zich laten horen op Twitter. Een van de bewoners van de stad had op het nieuws van een aankomende tornado gereageerd door te melden dat hij whiskey en zijn geweer ging halen. Daarop antwoordde het account van de politie met de grappige vraag om "alstublieft niet op de natuurverschijnselen te schieten". Elk jaar rond deze periode piekt het tornadoseizoen in de Verenigde Staten. In de streek rond Kansas komen dan heel veel stormen voor. Gemiddeld zijn dat er twintig per dag, maar dat aantal loopt tegen het einde van de maand mei en het begin van juli soms op tot een tachtigtal. Het antwoord van de politie was natuurlijk ironisch bedoeld, maar er zijn al meldingen geweest van mensen die een tornado willen stoppen door er kogels op af te vuren. Dat komt omdat er een theorie de ronde doet dat je ze kan afstoppen door er een bom of raket op af te sturen. Maar kogels halen uiteraard niets uit.

Laatste edit 18-05-2019 13:03 in een land waar veel mensen denken dat je problemen kunt oplossen door als privé-persoon met vuurwapens in de weer te gaan, is ook deze gekte te verwachten

Ik schiet weleens uit mijn slof. Dat zal dak ook wel niet mogen....

@Mamsie : Als je flink uit je slof schiet, trekt die tornado zijn slurf misschien wel weer in...

