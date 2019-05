Hotels in Zandvoort nu al volgeboekt voor Formule 1-races in 2020

ZANDVOORT - Hoewel naar alle waarschijnlijkheid morgen pas officieel bevestigd wordt dat de Formule 1 vanaf volgend jaar terugkeert naar Zandvoort, nemen vele racefans alvast een voorschot op het nieuws: bijna alle hotelkamers zitten al vol.



Wie een weekendje (vrijdag tot en met zondag) in Zandvoort wil boeken in mei van 2020, kan geen kamer meer krijgen op die dagen, zo blijkt uit een inventarisatie bij reissites trivago en booking.com. Alle hotels zijn al compleet volgeboekt:



Alleen de lange weekenden (donderdag tot en met maandag) leveren nog wat vrije kamers of appartementen op. Daarvoor moet de bezoeker wel héél diep in de buidel tasten: de racefans betalen dan voor het goedkoopste verblijf 'slechts' 2.300 euro, maar kunnen voor appartement Strandzicht Zandvoort een slordige 12.500 euro neertellen voordat ze zeker zijn van een verblijf aan de kustplaats. Ter vergelijking: doorgaans betaal je 'maar' zo'n 1.000 euro voor een weekendje in het appartement.



Morgen officieel?

Hoewel het al dagen gonst van de geruchten dat de Formule 1 definitief terugkeert naar Zandvoort, laten meerdere bronnen aan NH Nieuws weten dat er verwacht wordt dat morgen officieel de kogel door de kerk is. In de loop van de dag zal er op een officieel persmoment meer bekend worden over de precieze data.

Reacties

Ik ga wel naar de andere kant van Nederland tegen die tijd.

