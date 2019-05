Automobilist zonder rijbewijs rijdt wagens in de prak

Een automobilist is zondag rond middernacht met de auto waarin hij reed tegen een geparkeerde auto aangereden. Het ongeval gebeurde op de Hugo de Vrieslaan in Amsterdam Oost.Volgens een getuige verklaarde de man, die niet in het bezit was van een geldig rijbewijs, dat hij al drie dagen niet had geslapen en een black-out had gekregen toen hij over de Hugo de Vrieslaan reed. De auto waarin hij reed zou hij hebben geleend van een vriend.In de geparkeerde auto zaten ten tijde van het ongeval twee inzittenden. Zij zijn, net als de rijbewijsloze man, nagekeken door ambulancepersoneel, maar bleven ongedeerd. De politie heeft de man zonder rijbewijs meegenomen naar een politiebureau voor het afleggen van een verklaring.Ook de vriend die de auto had uitgeleend moest op het bureau een verklaring afleggen.