Duitse influencers worden opgelicht door nep reisbureau

Twintig Duitse socialemedia-influencers zijn opgelicht door een nep Duits reisbureau. De influencers werden prachtige reizen aangeboden, maar het bleek een list.



Het reisbureau Contantino Tour benaderde de vloggers voor een luxe reis, zogenaamd vanwege het 10-jarig bestaan van het bedrijf. Ze zouden verblijven in 5-sterrenhotels in Istanbul en Antalya, alle verblijfkosten en vliegtickets zouden worden vergoed.



De tickets werden per mail toegestuurd. Eenmaal aangekomen op het vliegveld in Turkije moesten de vloggers twee uur wachten op hun bagage. Ze werden in een bus naar het hotel gebracht, maar moesten van de organisatie hun paspoorten afgeven om zo sneller het inchecken te kunnen regelen.



Eenmaal bij het hotel aangekomen bleek er geen enkele kamer voor ze gereserveerd te zijn. Niemand van de organisatie was bereikbaar op zijn of haar telefoon.



Volgens het Duitse blad Bild, waren de oplichters vooral uit op de paspoorten. Volgens de krant zijn paspoorten op de zwarte markt tussen de 2000 en 7000 euro waard.



"Ik ben nog steeds in shock", zegt de Duitse influencer Natalia Osada op haar Instagram account. "Ik ben blij dat we er het beste van hebben gemaakt in deze situatie, hoewel het zeker niet gemakkelijk was. Ik ben nog steeds onder de indruk van de dynamiek die onze groep heeft ontwikkeld."



De influencers zijn de volgende dag teruggevlogen naar Duitsland. Andere hebben er een eigen vakantie van gemaakt. Ze zijn inmiddels allemaal weer in Duitsland.

Reacties

16-05-2019 12:18:45 botte bijl

influenza is tenslotte besmettelijk zo zien we weer dat heet niet verstandig is om klakkeloos achter die nieuwerwetse influenzers aan te rennen....influenza is tenslotte besmettelijk

16-05-2019 12:20:59 Mamsie

Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het gewoonlijk ook niet waar.

Zijn die mensen dan zo naïef?

16-05-2019 12:25:21 allone

@botte bijl :



Ze was in sjok, maar het was wel een goed leermoment.



: misschien zijn ze gewoon zo overtuigd van zichzelf?



Laatste edit 16-05-2019 12:25 Ze was in sjok, maar het was wel een goed leermoment. @Mamsie : misschien zijn ze gewoon zo overtuigd van zichzelf?

16-05-2019 12:54:12 GMVersluis

hahaha, wanneer leren mensen nou dat niks gratis is.



16-05-2019 13:00:07 stora

Best leuk dat ze nu eens genaaid zijn. @GMVersluis , dat soort mensen krijgen veel gratis omdat ze reclame maken voor zo'n bedrijf. Vaak hebben ze heel veel volgers.Best leuk dat ze nu eens genaaid zijn.

