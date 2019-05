Crimineel fietst zonder licht en loopt tegen de lamp: nog 478 dagen cel

De politie in Den Helder heeft bij een op het oog onschuldige controle onverwachts een fikse crimineel te pakken gekregen. De 47-jarige man fietste zonder verlichting, maar bleek nog flink wat dagen de gevangenis in te moeten.



Hij werd zaterdagavond rond middernacht gespot toen hij zonder lampen over de Ruyghwet fietste. Agenten spraken de man aan, maar hij nam de spreekwoordelijke benen en sloeg op de vlucht.



Toen hij even later toch kon worden aangehouden, werd het vluchtgedrag van de man duidelijk. Hij bleek nog 478 dagen te moeten brommen voor verschillende zaken.

15-05-2019 19:54:27 Mamsie

Oudgediende



Quote:

Agenten spraken de man aan, maar hij nam de spreekwoordelijke benen en sloeg op de vlucht.



Nam hij dan niet de wielen? Nam hij dan niet de wielen?

15-05-2019 20:11:54 stora

Oudgediende



Kan die man thuis niet brommen?

Sommige mensen brommen elke dag en daar is dan geen tijdslimiet voor gegeven.

Hndig als je als vrouw tegen je man kan zeggen, je hoeft nog maar 5 dagen te brommen en dan zijn we vn je gebrom af en dan hebben we heerlijk rust.

15-05-2019 20:16:55 Mamsie

Oudgediende



Ik kan niet thuis brommen, ik moet er echt de deur voor uit. Maar dáárover hoor je me niet brommen hoor!

15-05-2019 21:37:26 allone

Oudgediende



"zonder licht tegen de lamp lopen" is natuurlijk wel praktisch, want dan heb je meteen licht.

15-05-2019 21:54:12 stora

Oudgediende



@allone , daaraan kan je zien dat er veel llichtvervuiling is. De meeste boeven worden gepakt omdat ze tegen een lamp lopen.

15-05-2019 23:04:31 botte bijl

Stamgast



@stora :

voor boeven zijn lampen levensgevaarlijk voor boeven zijn lampen levensgevaarlijk

15-05-2019 23:37:35 HoLaHu

Senior lid

Zonder licht fietsen en dan bijna anderhalf jaar de cel in moeten...En dan nog eens niet kunnen zeggen dat hij het licht heeft gezien..De stakker!

16-05-2019 07:51:08 venzje

Oudgediende



Echt een licht was die man dus ook niet. Wanneer je zelf geen licht voert, zie je zo'n lamp toch juist beter staan? Hij is er nota bene zelfs voor afgestapt, want anders was hij nog tegen die lamp gefietst.



