Brandweer redt kat en jongen uit boom in Noord

Brandweermensen moesten zondagavond in actie komen na een mislukte reddingsactie van een kat aan het Bessenpad in A'dam Noord.Een tiener was de boom ingeklommen om de kat te redden. Toen hij op een dunne tak die dreigde te breken stond, is hij blijven staan en werd de brandweer door omstanders gebeld.De brandweer heeft de jongen met een ladderwagen in veiligheid gebracht. Vervolgens heeft een brandweerman ook de kat uit de boom gehaald. De kat is na de reddingsactie snel weggelopen.