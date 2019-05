15-05-2019 23:58:12

Het is eigenlijk van de zotte dat een gewoon onschuldig "oorlogje spelen" dit resultaat heeft. Wat waren wij dan als kind vrij om dat te doen zonder dat we meteen als misdadigers werden behandeld..Wij vochten als "Cobboys" en Indianen, we vochten als Floris en Sindala tegen Lange Pier, we waren vrij van vooroordelen wat dat betreft..Het was onschuldig kinderspel..Ik weet nog dat mijn vader in de voortuin aan het werken was, de buurjongetjes waren op het plein tegenover ons huis hevig "cobboy en Indiaan " aan het spelen, de pauwpauws waren niet van de lucht! Op een gegeven moment richtte een van de buurjongetjes zijn klapperpistool op mijn vader en riep: Pauwpauw! Mijn vader wilde leuk meespelen, vormde zijn hand als een pistool en riep terug: Pauwpauw! De buurjongen keek hem giftig aan en zei: " Ge moet nie terugschiete, ge moet doodvallen!"