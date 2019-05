Gestolen auto blijkt tóch niet gestolen

De politie in Amsterdam Zuid kreeg vrijdagavond een melding binnen van een opmerkzame bewoner in de Pijp. In de Tweede Jan Steenstraat stond al een week of vier een Franse auto geparkeerd.Agenten checkten het kenteken en al snel werd duidelijk dat de Franse eigenaar begin april aangifte heeft gedaan van diefstal. De auto had opmerkelijk genoeg alleen geen braakschade.In de aangifte stond dat de Fransman zijn auto had geparkeerd in de Van Woustraat. De eigenaar had zich dus vergist in de plek waar hij zijn wagen had achtergelaten en daarom dacht hij dat zijn eigendom was gestolen.Team Transport Amsterdam heeft de auto inmiddels afgesleept naar het opslagterrein van de politie. De eigenaar van de auto is op de hoogte gebracht van zijn flater, helaas voor hem is hij al terug in Frankrijk.