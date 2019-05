Twee Belgische studenten nemen deel aan WK papieren vliegtuigjes gooien in Salzburg

De studenten Dries Feremans uit Wilsele en Nick Bresseleers uit Buggenhout mogen België vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap papieren vliegtuigjes gooien.Dat WK gaat eind mei door in het Oostenrijkse Salzburg en wordt georganiseerd door Red Bull.Feremans en Bresseleers wonnen donderdag in Brussel de Belgische finales van Red Bull Paper Wings, na vijf voorrondes in Louvain-la-Neuve, Gent, Leuven, Bergen en Brussel. Feremans kon zijn vliegtuigje met 37,80 meter het verste gooien, Bresseleers hield het zijne met 9,26 seconden het langst in de lucht.De twee nemen het op het WK van 16 tot 18 mei op tegen de finalisten uit ruim zestig andere landen.

14-05-2019 08:47:46