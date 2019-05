13-05-2019 15:57:17

Laatste edit 13-05-2019 15:59

Afgelopen nacht op mijn werk, komt er een mevrouw de winkel binnen. Ze is nogal van god en halleluja.En ze komt naar de kassa en zegt hee, kijk eens en pakt een briefje van 5 van de grond.Ze zegt de heer zal me deze wel gunnen.Ik zeg, ik denk dat die van die meneer is die net is weg loopt.Nee, ik heb hem gevonden en ik hou hem.Ja, anders doe ik dat nooit hoor, ik ben heel open en eerlijk.{als wie dan ook tegen mij vertelt dat die eerlijk is dan ben ik al heel alert, want echt eerlijke mensen zeggen namelijk nooit dat ze eerlijk zijn.Je zegt dat alleen als je iets te verbergen hebt)Ik zeg, maar die boven kijkt mee he.Maar ze weet in ieder geval dat ik weet dat ze dat briefje in haar zak heb gestopt.Zal ik vast nog wel eens gebruiken tegen haarow ja, ontopic. Die vriend zijn moeder moet aangifte doen van diefstal en dan moeten ze ook die meid oppakken voor heling.