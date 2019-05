Doorweekte NOS-correspondent: Het bleef maar stortregenen

Een nat pak voor Amerika-correspondent Arjen van der Horst vrijdagavond, tijdens de uitzending van Nieuwsuur. De paar minuten dat hij live in de uitzending zat, moest hij presenteren midden in een plotselinge regenbui.Het gesprek met de correspondent leverde komische reacties op sociale media op. Met vooral vaak de vraag: 'waarom krijgt hij nou geen paraplu?!'Van der Horst checkt altijd de buienradar voordat hij live op televisie moet, vertelt hij. "We zagen dat er wel wat buien aankwamen, maar die waren nog ver weg. Aan het begin van Nieuwsuur hadden we nog een stralend zonnetje."Het weer in Washington D.C. sloeg in een paar minuten om. "Na 2 minuten begon het te stortregenen en dat ging maar door." Een paraplu had de crew niet mee. "We dachten dat het niet nodig zou zijn."En ja, de regen hield op toen het gesprek met Van der Horst klaar was. "Het kruisgesprek is voorbij en het is weer droog."