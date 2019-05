12-05-2019 09:50:32

We gaan Nederland hierna een nieuwe naam geven "De Nederlandse Verenigde Provinciën".Wat moeten we hier nu weer mee? Eerst Friesland, daarna de dialecten strijd om erkent te worden en nu alsof je ergens woont waar een andere taal normaal is ook nog eens dialect borden die door elke inwoner van die provincie ook nog eens anders uitgesproken zal worden. We gaan hierna dus borden krijgen met zo'n tien of twintig dialect gemeenten onder elkaar en dan mag je tijdens het rijden uitzoeken welke voor jou van toepassing is om te weten waar je bent.