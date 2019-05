Australische centrale bank blundert: 46 miljoen biljetten met een spelfout

en foutje is zo gemaakt, daar zijn ze bij de Australische centrale bank inmiddels ook achter. Op het nieuwe biljet van 50 dollar staat een spelfout. Sterker nog: op ieder biljet staat dezelfde spelfout meerdere keren.Het biljet werd in oktober geïntroduceerd, maar tot nu toe was de fout blijkbaar niemand opgevallen, schrijft de BBC. Dat is niet zo heel vreemd, want je moet verdraaid goed kijken om de kleine lettertjes te lezen.Op het biljet staat een afbeelding van de eerste vrouwelijke parlementariër van Australië, met daarnaast een deel van haar eerste toespraak in het parlement. "It is a great responsibility to be the only woman here", zei Edith Cowan ooit.Dat leek de centrale bank wel een fijn citaat om op te tikken, maar 'responsibility' werd per ongeluk geschreven als 'responsibilty'.Een klein foutje, maar hij belandde wel op 46 miljoen biljetten en staat drie keer op ieder biljet. Dat brengt het totaal op 138 miljoen foutjes.Gevolgen voor de bezitters van de biljetten heeft de fout niet, die blijven gewoon geldig.