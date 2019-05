Ontroerde Amsterdamse patiënte op zoek naar helende jonge musicus

Alle emoties kwamen eruit toen zij hem hoorde spelen. Patiënte Larla Hip (31) is op zoek naar een jongeman die afgelopen zaterdag in het VUmc de openbare piano bespeelde.



Hip liep de kapel van het ziekenhuis uit toen pianospel haar liet pauzeren. Bij de openbare piano zag ze een jongeman met zijn ouders en vermoedelijke grootvader naast zich, terwijl hij een klassiek stuk speelde.



Het pianospel bracht haar meteen in vervoering. 'Jouw muziek heeft mijn ziel gewiegd met pure liefde', schrijft ze in haar Facebook-oproep, die inmiddels al bijna vierduizend keer is gedeeld. Ook het VUmc helpt mee en heeft haar oproep op de piano gehangen.



Witte wolk

De muziek raakte haar. Na een lange, onzekere periode kwam alles er vorige week uit: 'Jouw muziek voelde als een witte wolk, die mij dichter bracht naar de zon. Voor eventjes, heel eventjes liet ik alle remmen los. Alle emoties die de afgelopen 180 dagen in mij gevangen zaten.'



Toen de onbekende pianospeler klaar was, heeft ze hem bedankt en hem zelfs nog een hand gegeven. Maar ze is vergeten te vragen wat hij nou precies speelde. Dat wil ze nu alsnog doen. Ze voorspelt in ieder geval een goede toekomst voor de man: 'Jij bent zo speciaal, jouw talent zal ver rijken.'

Maar ze is vergeten te vragen wat hij nou precies speelde



Ja, daar ben ik dan ook wel benieuwd naar.



Heb daar dat weekend wel piano gespeeld, maar ik ben het helaas niet

@Vissersman : Ben jij er ook zo eentje die gelijk toeslaat als er ergens een piano staat?

