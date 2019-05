Paleis Het Loo aangeprezen als 'Versailles van Amsterdam'

Hoewel Paleis Het Loo bij Apeldoorn ligt, bijna negentig kilometer van Amsterdam, wordt het door sommigen wel degelijk gezien als onderdeel van de hoofdstad. Het krijgt de bijnaam 'Versailles van Amsterdam'.



Amsterdam is enorm populair onder toeristen en als hoofdstad de bekendste plek van Nederland. Het gebeurt daarom wel vaker dat de stad wordt gebruikt in de marketing van plekken die eigenlijk niets met Amsterdam te maken hebben. Zo werd Muiderslot aangeduid als 'Amsterdam Castle' en de Keukenhof als 'Amsterdam Flowers'.



Nu moet ook Paleis Het Loo eraan geloven. In een folder wordt het voormalig koninklijk paleis aan de rand van Apeldoorn aangeprezen als 'Het Versailles van Amsterdam'. Dit terwijl de afstand tussen Amsterdam en het paleis zo'n 88 kilometer is.

Reacties

10-05-2019 12:15:29 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 71.373

OTindex: 31.015

als je denkt dat de Aarde plat is en om Amsterdam draait, dan moet dat toch ongeveer kloppen

10-05-2019 12:26:38 venzje

Oudgediende



WMRindex: 14.678

OTindex: 4.186

Mwah, ik rij het elke dag.



Maar Amsterdammers worden in Apeldoorn ook gewoon als buitenlanders gezien.

10-05-2019 12:44:46 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 71.373

OTindex: 31.015

@venzje :

daar hebben ze in Apeldoorn gelijk in daar hebben ze in Apeldoorn gelijk in

10-05-2019 12:52:22 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.900

OTindex: 69.650

@venzje :

Maar Amsterdammers worden in Apeldoorn ook gewoon als buitenlanders gezien. QuoteMaar Amsterdammers worden in Apeldoorn ook gewoon als buitenlanders gezien. Aangezien er in Amsterdam meer buitenlanders/expats wonen dan (geboren) Amsterdammers, kan iedereen het daarmee eens zijn.

10-05-2019 12:56:07 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.900

OTindex: 69.650

Versaille werd trouwens ook niet in Parijs gebouwd.

10-05-2019 14:38:22 venzje

Oudgediende



WMRindex: 14.678

OTindex: 4.186



Om over Amsterdam-Apeldoorn twee uur te doen met de huidige vervoermiddelen, moet je de vrijdagmiddagspits uitzoeken. (En zelfs dan win je het misschien nog.) @allone : Van Versailles naar Parijs was destijds vier uur gaans. Met een koets kon het in een uur of twee.Om over Amsterdam-Apeldoorn twee uur te doen met de huidige vervoermiddelen, moet je de vrijdagmiddagspits uitzoeken. (En zelfs dan win je het misschien nog.)

10-05-2019 14:39:17 GMVersluis

Oudgediende



WMRindex: 452

OTindex: 9.118

tja, straks zetten we gewoon overal 020 bij. net zo makkelijk. daar wonen we toch allemaal al volgens het buitenland.



maar ik moet zeggen, bij het Muiderslot heeft de naamsverandering naar Amsterdam Castle wel gezorgd voor meer bezoekers.



