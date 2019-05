Automobiliste schrikt van spin en mist daardoor de bocht

Wat een spin allemaal niet teweeg kan brengen. Een automobiliste in Eindhoven schrok vanochtend zo van een spin die op haar been liep dat ze een bocht miste.De vrouw reed rechtdoor door een hek en kwam tegen de gevel van een schoonmaakbedrijf tot stilstand. Door de botsing ontstond een gat in de muur van het pand en zijn enkele ruiten zijn gesprongen, meldt Omroep Brant.Als gevolg van kortsluiting, viel ook nog de stroom uit in het pand. Bij omliggende bedrijven gebeurde hetzelfde. De vrouw is nagekeken door ambulancemedewerkers en bleek niks te mankeren.