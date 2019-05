Circusdieren ontsnappen en zetten dorp op stelten

In Hendrik-Ido-Ambacht, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland zijn maandagnacht enkele dieren ontsnapt uit een circus. Zeven pony's, vier lama's en een paard liepen los door het dorp. De eigenaar denkt dat iemand de circusdieren opzettelijk vrijliet.



De politie trok grote ogen toen plots vier lama's zagen lopen door het centrum van het Nederlandse dorp Hendrik-Ido-Ambacht. De dieren kwamen van het rondtrekkende Circus Bolalou, dat opgesteld stond op de parking van de lokale sporthal. Naast de lama's ontsnapten er ook zeven pony's en een paard. Enkele agenten konden alle dieren met "enige moeite" in veiligheid brengen, dat schrijft de lokale politie op Facebook. "Al met al een nachtelijk avontuurtje! ", grappen ze verder. Het circus vermoedt dat iemand de dieren moedwillig losliet. "We kwamen erachter dat het hek vernield is", vertelt circusdirecteur Steffie Rutten aan de Nederlandse krant Algemeen Dagblad. "Dit gaat eigenlijk te ver. Het is niet alleen gevaarlijk voor de dieren, maar ook voor de mensen die het doen." De circusdirecteur heeft alvast een klacht ingediend.

Reacties

09-05-2019 12:31:51 venzje

Oudgediende



WMRindex: 14.668

OTindex: 4.184

Quote:

zetten dorp op stelten Dat is inderdaad een aardige circustruc.



Maar om nou aan grote ogen te gaan trekken vind ik ook weer zoiets...



Quote:

"Al met al een nachtelijk avontuurtje!", grappen ze verder. Wat een humor!



